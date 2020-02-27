ЧП в Симферополе: сильный ветер сорвал со здания крышу, та «накрыла» десяток автомобилей

На Крымском полуострове продолжают сохраняться сложные погодные условия. Сильный порывистый ветер стал причиной ЧП в Симферополе.

В службу спасения в 13:05 поступило сообщение о том, что по улице Киевской с многоэтажного дома снесло металлопрофильную крышу площадью 600 кв.м., на припаркованные автомобили, — сообщили в ГУ МЧС по РК.

К счастью, обошлось без жертв. Расчистка завалов от конструкций кровли заняла почти три часа. Подсчитывается ущерб. По уточненным данным, серьезные повреждения получили 15 машин.

ЧП произошло по адресу: Киевская, 150. Без крыши осталось здание НИИ сельского хозяйства.

Аналогичный случай произошел через час на улице Элеваторной. Там порыв ветра сорвал металлическую кровлю со складского помещения на территории бывшего консервного завода.

Крыша рухнула на остановку общественного транспорта и частично перекрыла проезжую часть. По предварительной информации, и здесь обошлось без жертв.

Фото: ВК и ГУ МЧС по РК.