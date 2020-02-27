Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | ЧП в Симферополе: сильный ветер сорвал со здания крышу, та «накрыла» десяток автомобилей

crimeapress_news

ЧП в Симферополе: сильный ветер сорвал со здания крышу, та «накрыла» десяток автомобилей

ЧП в Симферополе: сильный ветер сорвал со здания крышу, та «накрыла» десяток автомобилей

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 16:17 27.02.2020

На Крымском полуострове продолжают сохраняться сложные погодные условия. Сильный порывистый ветер стал причиной ЧП в Симферополе.

ЧП в Симферополе: сильный ветер сорвал со здания крышу, та «накрыла» десяток автомобилей

В службу спасения в 13:05 поступило сообщение о том, что по улице Киевской с многоэтажного дома снесло металлопрофильную крышу площадью 600 кв.м., на припаркованные автомобили, — сообщили в ГУ МЧС по РК.

ЧП в Симферополе: сильный ветер сорвал со здания крышу, та «накрыла» десяток автомобилей

К счастью, обошлось без жертв. Расчистка завалов от конструкций кровли заняла почти три часа. Подсчитывается ущерб. По уточненным данным, серьезные повреждения получили 15 машин.

ЧП в Симферополе: сильный ветер сорвал со здания крышу, та «накрыла» десяток автомобилей

ЧП произошло по адресу: Киевская, 150. Без крыши осталось здание НИИ сельского хозяйства.

ЧП в Симферополе: сильный ветер сорвал со здания крышу, та «накрыла» десяток автомобилей

Аналогичный случай произошел через час на улице Элеваторной. Там порыв ветра сорвал металлическую кровлю со складского помещения на территории бывшего консервного завода.

ЧП в Симферополе: сильный ветер сорвал со здания крышу, та «накрыла» десяток автомобилей

Крыша рухнула на остановку общественного транспорта и частично перекрыла проезжую часть. По предварительной информации, и здесь обошлось без жертв.

ЧП в Симферополе: сильный ветер сорвал со здания крышу, та «накрыла» десяток автомобилей

ЧП в Симферополе: сильный ветер сорвал со здания крышу, та «накрыла» десяток автомобилей

Фото: ВК и ГУ МЧС по РК.

ЧП в Симферополе: сильный ветер сорвал со здания крышу, та «накрыла» десяток автомобилей

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.