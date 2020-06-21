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ЧП в Симферополе: в канализационный коллектор упал ребёнок
фото: пресс-служба МЧС России в Крыму

ЧП в Симферополе: в канализационный коллектор упал ребёнок

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 0:12 22.06.2020

Сообщение о том, что на ул. М. Залки в Симферополе ребенок упал в канализационный коллектор, в службу спасения поступило в воскресенье в 19:20.

Прибыв на место события, спасатели установили, что ребенок (2015 года рождения) провалился в открытый коллектор, играя возле него. В 19:30 очевидец происшествия и начальник караула 2 пожарно-спасательной части старший лейтенант внутренней службы Бризицкий Д.Г. ребенка спасли. Мальчика передали сотрудникам скорой медицинской помощи с диагнозом: «переохлаждение» для дальнейшей госпитализации в Республиканскую детскую клиническую, — рассказали детали происшествия в пресс-службе МЧС России в Крыму.

Главное управление МЧС России по Республике Крым напоминает:

  • Будьте внимательны при пребывании на улице в темное время суток. Учитывайте, что под ногами могут находиться не только открытые люки, коллекторы и глубокие ямы, но и опасные колющие и режущие предметы. Носите с собой фонарик и освещайте себе дорогу.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:

  • «101» — единый телефон пожарных и спасателей;
  • (3652) 55-09-04 — телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым

ЧП в Симферополе: в канализационный коллектор упал ребёнок

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