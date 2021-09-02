ЧП в Симферопольском районе: подростки «дошутились», один поджог другого

У 15-летнего мальчика обожжено 45% тела.

Следственный комитет и прокуратура проводят проверки по факту причинения ожогов 15-летнему жителю села Денисовка (расположено в Симферопольском районе).

Установлено, что 31 августа текущего года несовершеннолетние в частном домовладении села Денисовка ремонтировали мопед, в результате неосторожного обращения с топливом 15-летний подросток получил ожоги. В настоящее время пострадавший находится на лечении в медицинском учреждении с поражением 45% тела, его состояние врачи оценивают как стабильное, — сообщили в Следкоме.

Очевидцы происшествия (в соцсетях) уверяют, это был розыгрыш, пранк. Вот только шутка… не удалась.

Дело было в Денисовке. Два подростка заправляли мопед бензином. В какой-то момент 15-летнему Ахтему это занятие показалось скучным, он решил добавить огоньку: поджёг бутылку, а друг со злости (шутка ему не понравилась) выплеснул содержимое в Ахтема. Пранк зашел слишком далеко, — пишут в соцсетях.

В прокуратуре уточили: фигуранты происшествия — подростки, 2005 и 2006 г.р.

В ходе проверки, проведение которой поручено прокуратуре Симферопольского района, будут установлены все обстоятельства произошедшего. Кроме того, выяснены сведения об условиях проживания, обучения и иные данные об указанных подростках. Исходя из полученной информации, прокуратурой района будет дана оценка полноты исполнения обязанностей, возложенных законодательством на родителей, образовательные учреждения, а также на органы опеки и попечительства, — сообщили в прокуратуре РК.