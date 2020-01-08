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ЧП в Судаке: чтобы остановить пьяного водителя полиции пришлось применить оружие
Скриншот: оперативное видео

ЧП в Судаке: чтобы остановить пьяного водителя, полиции пришлось применить оружие

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:10 08.01.2020

В Крыму полицейские задержали водителя, находившегося за рулем в состоянии опьянения.

В Судаке сотрудники полиции применили табельное оружие для задержания нетрезвого мужчины, управлявшего автомобилем. Об этом сообщили в МВД.

Как выяснилось, инспекторы ДПС остановили легковую автомашину, вызвавшую подозрение, и потребовали от водителя предъявить водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства. Однако тот возобновил движение и попытался скрыться. Сотрудники полиции организовали преследование правонарушителя, в ходе которого неоднократно требовали немедленно остановиться и предупреждали его о намерении применить в противном случае табельное оружие.

Мужчина, несмотря на требования полицейских, продолжал движение, при этом выезжал на встречную полосу и создавал угрозу жизни и здоровью граждан. Для остановки транспортного средства полицейские в соответствии с законом «О полиции» были вынуждены произвести выстрел по колесам автомобиля. Только после этого водитель остановил его. За рулем иномарки оказался местный житель 1985 года рождения.  В настоящее время он привлечен к административной ответственности по ч. 4 ст.12.15 (выезд на полосу встречного движения), ч. 1 статьи 12.8 (управление транспортным средством в состоянии опьянения), и по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному требования сотрудника полиции), — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. 

ЧП в Судаке: чтобы остановить пьяного водителя, полиции пришлось применить оружие

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