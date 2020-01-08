ЧП в Судаке: чтобы остановить пьяного водителя, полиции пришлось применить оружие

В Крыму полицейские задержали водителя, находившегося за рулем в состоянии опьянения.

В Судаке сотрудники полиции применили табельное оружие для задержания нетрезвого мужчины, управлявшего автомобилем. Об этом сообщили в МВД.

Как выяснилось, инспекторы ДПС остановили легковую автомашину, вызвавшую подозрение, и потребовали от водителя предъявить водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства. Однако тот возобновил движение и попытался скрыться. Сотрудники полиции организовали преследование правонарушителя, в ходе которого неоднократно требовали немедленно остановиться и предупреждали его о намерении применить в противном случае табельное оружие.