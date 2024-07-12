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ЧП в Ялте – ребенок утонул в бассейне
Фото: прокуратура РК

ЧП в Ялте – ребенок утонул в бассейне

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 14:54 12.07.2024

Прокуратура Республики Крым проводит проверку в связи с сообщением о гибели малолетнего ребенка в Ялте. По предварительной информации, девочка 2013 года рождения утонула во время нахождения в плавательном бассейне в районе многоквартирного дома по улице Загородная.  Уточняется, что семья несовершеннолетней на учетах не состояла.

В ходе организованных надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению требований законодательства при предоставлении услуг населению. Кроме того, будет проверено соблюдение законодательства о защите прав несовершеннолетних, – сообщили в прокуратуре РК.

На контроль взят ход расследования уголовного дела, возбужденного по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

ДОПОЛНЕНО. Подробнее о происшествии рассказали в Следственном комитете.

Вечером 11 июля девочка, проживающая в жилом комплексе по улице Загородная, с разрешения мамы спустилась на первый этаж, где на придомовой территории имеется открытый бассейн. Во время купания ребенок внезапно ушел под воду, был извлечен из бассейна отдыхающими, которые и оказывали девочке экстренную помощь, однако несовершеннолетняя скончалась.

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Следственным отделом по городу Ялта установлено, что по устной договоренности с собственником этого домовладения житель Белогорского района, прибывший в Ялту на летние заработки, неофициально установил таксу за посещение бассейна, однако никаких мер безопасности им организовано не было – спасатели и медики на территории отсутствовали.

В настоящее время подозреваемый задержан. По месту его проживания и месту жительства его помощника, который также незаконно взимал плату с отдыхающих, проведены обыски. Следователями и следователями-криминалистами организованы неотложные мероприятия для установления всех обстоятельств трагедии. Также в рамках следствия будет дана оценка действиям собственника территории, который незаконно предоставил в аренду лицам бассейн, что повлекло гибель ребенка, — отметили в Следкоме.

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