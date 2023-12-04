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ЧП в южнобережном поселке Партенит: на пожаре погиб человек

ЧП в южнобережном поселке Партенит: на пожаре погиб человек

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 20:41 04.12.2023

Прокуратура Крыма проверяет обстоятельства пожара в многоквартирном доме в поселке Партенит (городской округ Алушта). В результате происшествия 2 человека пострадало и 1 погиб.

ЧП в южнобережном поселке Партенит: на пожаре погиб человек

По информации МЧС, пожар произошел сегодня днем (в 12:32) в доме на ул. Васильченко, в одной из квартир, расположенной в цокольном этаже.

Пожар на площади 50 квадратных метров тушили 15 огнеборцев с привлечением 4 единиц техники. По предварительным данным непотушенный окурок мог стать причиной пожара. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

ЧП в южнобережном поселке Партенит: на пожаре погиб человек

Проверку проводит и крымская прокуратура.

В ходе организованной проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана  оценка исполнению требований законодательства о пожарной безопасности, — отметили в прокуратуре.

ЧП в южнобережном поселке Партенит: на пожаре погиб человек

Ход и результаты проверки, в том числе процессуальной, находятся под контролем надзорного ведомства.

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ЧП в южнобережном поселке Партенит: на пожаре погиб человек

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