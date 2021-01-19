ЧП за ночь не зафиксировано: Крым отмечает праздник Крещения

По состоянию на 9:00 часов 19 января в Крыму в местах проведения мероприятий по празднованию Крещения Господнего чрезвычайных происшествий не зафиксировано.

Сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Крым осуществляют дежурство в местах купания, которые накануне были официально определены с учётом принятия мер по предупреждению распространения новой короновирусной инфекции и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Кроме того, специалисты Управления надзорной деятельности и профилактической работы в городах и районах Республики ведут дежурство на объектах культового значения, в которых проводятся церковные службы, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РК.

Для обеспечения безопасности праздничных мероприятий всего задействовано от единой территориальной подсистемы РСЧС: 472 человека и 252 единиц техники, из них 3 единицы плавсредств, том числе от МЧС России — 183 человека и 121 единица техники, из них 2 единицы плавсредств.

Чрезвычайных происшествий, связанных с проведением мероприятий по празднованию Крещения Господнего не зафиксировано.

Прежде чем решиться на купание, обращаются сотрудники МЧС, советуют ознакомиться с основными правилами:

купание проводить лишь в специально оборудованных местах, где обустроен сход в воду и обеспечено дежурство работников аварийно-спасательных формирований;

перед купанием в проруби необходимо разогреть тело, сделав разминку;

к водоёму необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потери чувствительности ног;

окунаться лучше всего по шею, не намочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Прыжки в воду и погружение в воду с головой опасны, так как это увеличивает потерю температуры и может привести шоку от холода;

при входе в воду старайтесь быстро достигнуть нужной Вам глубины, но не плавайте. Помните, что холодная вода может вызвать совершенно нормальное безопасное учащённое дыхание;

если с вами ребёнок, не оставляйте его без присмотра, не допускайте его купания без участия взрослых;

при выходе не держитесь непосредственно за поручни. Вылезать в вертикальном положении трудно и опасно. Выйдя из воды, разотрите себя и ребёнка махровым полотенцем и наденьте сухую одежду;

для укрепления иммунитета и предотвращения возможности переохлаждения необходимо выпить горячий чай, лучше всего из ягод и фруктов.

Помните что, прежде всего, важно оценить свои возможности и состояние здоровья, ведь купание в крещенские морозы полезно только закалённым людям. Особенно опасно погружение в холодную воду людям с бронхолегочными заболеваниями, со слабым сердцем, проблемами с давлением. Если оно высокое, то в ледяной воде может произойти спазм сосудов или микроинсульт; а если пониженное, то есть опасность судорог или потери сознания. Даже вполне здоровым людям не рекомендуется погружаться в ледяную воду более чем на 2 минуты.

В случае чрезвычайной ситуации следует немедленно обратиться по номеру «101».

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РК