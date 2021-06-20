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Чрезвычайная ситуация? Ну... не терять же отпуск: в Ялте туристы ныряют в грязное море
фото с официальной страницы главы администрации Ялты Янины Павленко

Чрезвычайная ситуация? Ну… не терять же отпуск: в Ялте туристы ныряют в грязное море

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 11:57 20.06.2021

Несмотря на то, что ялтинские пляжи оказались сильно повреждены в результате паводков, а морская вода приобрела коричневый оттенок из-за сошедших в море селевых потоков, веб-камеры установленные на набережной Ялты фиксируют на местном побережье загорающих и купающихся людей. Комментируя этот факт корреспонденту РИА Новости Крым, руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская, отметила, что купания в море в районах, подвергшихся подтоплению, категорически запрещены:

Купание категорически запрещено. Везде стоят предупреждающие щиты.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе администрации Ялты, соответствующее решение было принято на заседании комиссии по ЧС. Запрет на купание сохранится до ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

При этом специалисты Роспотребнадзора настаивают, что игнорирование запрета может привести к неприятным последствиям для здоровья.

После паводков и схода селевых потоков не рекомендуется купаться в море. Когда грунт вместе с грязью и песком попадает в море, происходит общее микробное загрязнение. Видеть, что вода грязная, и все равно купаться в ней — это, мягко говоря, очень не осмотрительно, — пояснил представитель Роспотребнадзора Василий Мизин.

Источник: РИА Новости Крым

Чрезвычайная ситуация? Ну... не терять же отпуск: в Ялте туристы ныряют в грязное море

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