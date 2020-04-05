«Чрезвычайные» итоги недели от МЧС Крыма

По информации руководителя МЧС Крыма Сергея Шахова, за прошедшую неделю крымские спасатели 7 раз привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, в результате оперативных действий было спасено 5 человек, к сожалению, 1 погиб.

Кроме того, за отчетный период было ликвидировано 87 пожаров, из них 60 — это возгорания сухой растительности и мусора, не причинившие материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан. На водных объектах полуострова происшествий не зафиксировано, — сообщил Сергей Шахов.