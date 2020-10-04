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«Чрезвычайные итоги» первой октябрьской недели в Крыму

«Чрезвычайные итоги» первой октябрьской недели в Крыму

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:01 04.10.2020

Как сообщил министр ЧС РК Сергей Шахов, за прошедшую неделю спасатели 16 раз привлекались к ликвидации последствий ДТП, в результате оперативных действий в Крыму было спасено 16 человек.

Последнее такое ДТП произошло накануне. Людей пришлось, в буквальном смысле, вырезать из покореженного «Мерседеса».

За отчетный период был ликвидирован 41 пожар, из них 29 — это возгорания сухой растительности и мусора, не причинившие материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан. В горно-лесной зоне проведено 9 поисково-спасательных операций, спасено 15 человек. Кроме того, было ликвидировано 4 лесных пожара, — сообщил министр.

Всего, с начала текущего года в Крыму спасено 1 053 человека.

«Чрезвычайные итоги» первой октябрьской недели в Крыму

Фото: МЧС РК.

«Чрезвычайные итоги» первой октябрьской недели в Крыму

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