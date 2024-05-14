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Чрезвычайная подготовка к летнему сезону в крымских детских лагерях

Чрезвычайная подготовка к летнему сезону в крымских детских лагерях

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 13:45 14.05.2024

В преддверии детской оздоровительной кампании, которая традиционно начнётся в крымских детских лагерях 1 июня, на объектах проводятся проверки пожарной безопасности и пожарно-тактические учения.

Чрезвычайная подготовка к летнему сезону в крымских детских лагерях

Сегодня прошла тренировка (по 2 рангу сложности) сотрудников МЧС России в ДОЛП имени А.В. Казакевича в Бахчисарайском районе.

Чрезвычайная подготовка к летнему сезону в крымских детских лагерях

По тактическому замыслу, в холле из-за короткого замыкания электропроводки произошло возгорание мебели на площади 77 кв. метров. Руководство и сотрудники лагеря отработали вызов служб пожаротушения, эвакуацию и тушение возгорания первичными средствами.

Первые расчёты прибыли к месту происшествия и провели боевое развёртывание с прокладыванием магистральных линий и формированием штаба пожаротушения. Звенья ГДЗС провели разведку, в ходе которой эвакуировали одного пострадавшего, который не смог выйти самостоятельно из-за обильного задымления. После были поданы стволы на тушение и защиту соседних помещений и этажей, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

Чрезвычайная подготовка к летнему сезону в крымских детских лагерях

Менее чем за час сотрудники локализовали и ликвидировали последствия «пожара». Всего от РСЧС было привлечено 15 единиц техники и 57 специалистов, из них от МЧС России 11 единиц техники, 45 человек личного состава.

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Чрезвычайная подготовка к летнему сезону в крымских детских лагерях

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