Чрезвычайное лето в Крыму и в Севастополе в самом разгаре

В Крыму продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации, введенный 26 июня указами главы Республики Крым Сергея Аксенова и губернатора Севастополя Михаила Развожаева. «Парламентская газета» рассказывает читателям, как живет полуостров в этих условиях, стараясь обеспечить безопасность местных жителей и гостей.

Согласно указам, режим чрезвычайной ситуации в Крыму будет действовать «до особого распоряжения». Такая мера нужна прежде всего для оперативного решения задач по организации стабильного функционирования всех сфер. Минуя долгие согласования и тендеры, можно закупать топливо, генераторы, оборудование, проводить аварийно-восстановительные работы, оформлять ущерб и компенсации и так далее.

В ночь на 6 июля ВСУ нанесли массированный удар по объектам энергетической структуры региона. Без электричества остались несколько районов республики и Севастополь. Энергоснабжение Симферополя и Севастополя частично удалось восстановить в тот же день. По состоянию на полдень 7 июля ряд населенных пунктов пока остаются без электричества. Аварийно-восстановительные бригады энергетиков работают в круглосуточном режиме.

В результате удара погибла жительница Керчи, еще два человека пострадали. Увы, это не первая гибель мирных граждан — на предыдущей неделе после атак ВСУ погибли два человека и еще несколько получили ранения. Следственный комитет расследует атаку ВСУ на Крым и установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления.

В последнее время беспилотную опасность над Крымом объявляют по нескольку раз в день. В связи с этим МЧС рассказывает о мерах предосторожности во время действия сигнала. Если вы находитесь дома или в офисе, не выходите на улицу, не подходите к окнам, не находитесь в застекленных помещениях, не пользуйтесь лифтом. Если на улице, укройтесь в ближайшем здании или зайдите в доступный подвал. Если в автомобиле, покиньте транспортное средство и зайдите в ближайшее здание.

Кроме того, МЧС напоминает, что на территории Крыма действует запрет на распространение фото- и видеоматериалов, географических координат и иных данных о работе систем противовоздушной обороны, последствиях применения беспилотных летательных аппаратов и других чрезвычайных происшествиях. За нарушение запрета предполагается наложение штрафов: ️для физических лиц — от 3 до 5 тысяч рублей; для должностных лиц — от 20 до 50 тысяч рублей; ️ для юридических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей.

Еще одно решение, направленное на обеспечение безопасности: крымские операторы включили аварийный роуминг на случай перебоев со связью. Это позволит жителям и гостям республики оставаться на связи, даже если некоторые базовые станции перестанут работать из-за отсутствия электричества. В режиме аварийного роуминга доступны голосовые вызовы и СМС без дополнительной платы.

Год крымского гостеприимства» идет непросто. Складывающаяся ситуация серьезно ударила по туристической сфере полуострова. Отели и санатории запустили целый ряд специальных акций для местных жителей и гостей полуострова. «Чрезвычайные» скидки на отдых и оздоровление в ряде объектов достигают 50 процентов.

Союз гостеприимства Крыма объявил акцию для отельеров «Мы вместе!». Ее цель — объединить усилия, чтобы поддержать друг друга и сохранить работоспособность предприятий в сложившихся условиях. Акция запущена по инициативе Министерства курортов и туризма Крыма и направлена на поддержку туристического бизнеса региона с помощью разработки эксклюзивных скидок, специальных предложений, обмена услугами, продукцией и опытом.

Кроме того, предприятия туристической сферы могут рассчитывать на поддержку деятельности в условиях ЧС. Им предлагают займы под льготные проценты на развитие бизнеса, отсрочку в погашении кредитов и их реструктуризацию. Еще целый ряд дополнительных мер поддержки находится на согласовании в Правительстве РФ.

При этом полуостров остается открытым для въезда и выезда, ограничений на передвижения внутри него также нет. Поезда в Крым и из Крыма приходят и отправляются со станции Керчь-Южная, а туда и оттуда пассажиров доставляют специальные автобусы. Новое организационное решение: с 8 июля пассажиры, отправляющиеся от железнодорожной станции Керчь до Севастополя, Симферополя, Евпатории, Сак, Бахчисарая, Владиславовки, станции Семь Колодезей, а также от любой из этих станций до Керчи, должны будут заранее купить талоны на автобусы либо на сайте компании-перевозчика, либо в железнодорожных кассах.

«Парламентская газета» не раз указывала на многочисленные параллели между специальной военной операцией и вроде бы далекой от нас Крымской войной 1853-1856 годов.

Она важна для нас в том числе в контексте специальной военной операции на Украине, которая может осмысливаться как новая Крымская война, — рассказал «Парламентской газете» директор Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна Крымского федерального университета Александр Мащенко. — И Крымская война, и специальная военная операция начинались как региональные конфликты. В первом случае — между Россией и Турцией, во втором — между Россией и Украиной. И Крымская война, и специальная военная операция перерастали в более масштабные военные конфликты. Крымскую войну часто называют нулевой мировой — боевые действия велись не только на полуострове, но и на Кавказe, в Дунайских княжествах, на Балтийском, Азовском, Белом и Баренцевом морях, а также на Камчатке. Специальная военная операция вскоре после своего начала также превратилась в столкновение между Россией и коллективным Западом с риском перерастания в новую мировую войну. В обоих случаях расширение конфликта стало результатом вмешательства ведущих мировых держав, стремящихся «сдержать Россию». В Крымской войне — Великобритании и Франции. В специальной военной операции — США и их союзников по НАТО. Великобритания и Франция спровоцировали Турцию, пообещав ей поддержку, объявить войну России. США проделали то же самое с Украиной.

Очередное подтверждение этим параллелям дала 6 июля Служба внешней разведки России. Удар Киева по Панораме обороны Севастополя 10 июня, о котором подробно рассказывала «ПГ», был детально спланированной провокацией Лондона и его спецслужб, заявили в СВР. При этом ВСУ, скорее всего, не были осведомлены об истинной цели атаки на Музей обороны Севастополя. Полетные задания в системы вооружений загрузили британские специалисты, выступавшие под личиной военных советников.

Почему же британцы нацелились на панораму героической защиты города в период Крымской войны 1853-1856 годов? Ведь вблизи здания музея не было военных объектов. Дело в том, что украинский конфликт в Лондоне во многом воспринимают как попытку реванша за нереализованный в XIX веке проект нанесения стратегического поражения России. Музей же — это исторический триггер, пробуждающий у британцев болезненные воспоминания о тяжелой военной кампании, обернувшейся колоссальными потерями среди представителей высшей элиты Соединенного Королевства. В таких условиях для самолюбивого Альбиона сожжение панорамы стало актом уничтожения свидетельства героизма русского солдата, — заявили в СВР. — Печально, что в Лондоне так и не усвоили уроки прошлого. Убеждены, что за этот удар, как и за многие другие варварские преступления против народов России и Украины, британцам все равно придется ответить.

Кстати. МЧС России построит в Крыму крупный спасательный комплекс. Реализация проекта позволит укрепить материально-техническую базу ведомства, повысить оперативные возможности подразделений и обеспечить более эффективное реагирование на чрезвычайные ситуации на территории региона.

источник: «Парламентская газета»

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