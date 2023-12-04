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«Чрезвычайные итоги недели» от МЧС

«Чрезвычайные итоги недели» от МЧС Крыма

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 15:12 04.12.2023

В МЧС Крыма подвели итоги недели за период с 27 ноября по 3 декабря. Главная тема – шторм и подтопление территорий. В результате прохождения опасных метеорологических явлений оказались подтопленными частные домовладения, МКД, дачные строения, приусадебные участки.

Зафиксированы повреждения кровель и поваленные деревья. Стихия затронула 320 населенных пунктов в 18 муниципальных образованиях. Электроснабжение было нарушено в 273 населенных пунктах, без электроэнергии находилось свыше 500 тысяч человек. В результате стихии пострадали 12 человек. К сожалению, 5 человек погибли, — отметили в чрезвычайном ведомстве.

За неделю в Крыму произошло 34 пожара, из них техногенных — 29, травмирован 1 человек, эвакуировано 25 человек.

На водных объектах: за отчетный период зафиксировано 1 происшествие. Происшествия в горно-лесной местности: зафиксировано 2 происшествия. Зарегистрировано 20 ДТП (погибло 2 человека, спасено 1 человек, оказана помощь 18 пострадавшим), — сообщили в МЧС РК.

Под финал недели случился в Крыму и автопожар – в селе Кипарисное (городской округ Алушта) рано утром сгорел «Daewoo Matiz». Причины происшествия выясняют эксперты.

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«Чрезвычайные итоги недели» от МЧС Крыма

На единый номер вызова экстренных служб «112» поступило 29 715 вызовов. Все звонки были доведены до экстренных служб и ЕДДС муниципальных образований.

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