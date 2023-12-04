«Чрезвычайные итоги недели» от МЧС Крыма

В МЧС Крыма подвели итоги недели за период с 27 ноября по 3 декабря. Главная тема – шторм и подтопление территорий. В результате прохождения опасных метеорологических явлений оказались подтопленными частные домовладения, МКД, дачные строения, приусадебные участки.

Зафиксированы повреждения кровель и поваленные деревья. Стихия затронула 320 населенных пунктов в 18 муниципальных образованиях. Электроснабжение было нарушено в 273 населенных пунктах, без электроэнергии находилось свыше 500 тысяч человек. В результате стихии пострадали 12 человек. К сожалению, 5 человек погибли, — отметили в чрезвычайном ведомстве.

За неделю в Крыму произошло 34 пожара, из них техногенных — 29, травмирован 1 человек, эвакуировано 25 человек.

На водных объектах: за отчетный период зафиксировано 1 происшествие. Происшествия в горно-лесной местности: зафиксировано 2 происшествия. Зарегистрировано 20 ДТП (погибло 2 человека, спасено 1 человек, оказана помощь 18 пострадавшим), — сообщили в МЧС РК.

Под финал недели случился в Крыму и автопожар – в селе Кипарисное (городской округ Алушта) рано утром сгорел «Daewoo Matiz». Причины происшествия выясняют эксперты.

На единый номер вызова экстренных служб «112» поступило 29 715 вызовов. Все звонки были доведены до экстренных служб и ЕДДС муниципальных образований.