ЧС в Керченском проливе: на ликвидацию дополнительно выделили ещё 1.4 млрд рублей

Из резервного фонда правительства выделено более 1,4 млрд рублей на ликвидацию последствий ЧС, связанной с разливом нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года, – сказано в сообщении.

В распоряжении уточняется, что средства будут направлены Росморречфлоту на мониторинг загрязнения водной среды нефтепродуктами, локализацию и ликвидацию такого загрязнения.

За счет финансирования также будет проведено обследование затонувших фрагментов судов с целью определения мест возможных выходов оставшихся там нефтепродуктов. Такие места будут герметизироваться, – сказано в тексте документа.

Ранее на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов было направлено более 7,5 млрд рублей. Также на проектирование коффердамов и демонтаж ряда конструкций затонувших фрагментов танкеров правительством было выделено более миллиарда рублей.

В конце мая сообщалось, что завершены геологические изыскания в районе места ЧП в Керченском проливе. Правительственной комиссией принято решение определить четыре основных этапа работ по подъему и утилизации фрагментов танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239».

источник: РИА Новости Крым