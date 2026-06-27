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Новости Республики
© Пресс-служба губернатора Севастополя
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

ЧС в Севастополе: со следующей недели в городе будут работать 23 детских сада

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:10 27.06.2026

В Севастополе со следующей недели будут работать 23 детских сада, решение принято в целях снижения нагрузки на соцобъекты. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

С понедельника, 29 июня, будут работать 23 дошкольных учреждения: три в Ленинском районе, пять – в Нахимовском, пять – в Гагаринском, два – в Балаклавском и восемь учреждений в сельской местности, — говорится в сообщении.

Это решение по оптимизации ресурсов необходимо, чтобы снизить нагрузку на социальные объекты в условиях временных ограничений, и с учетом сокращения количества детей, которые посещают детские сады, пояснили в правительстве.

Власти проработали систему перевода детей из детских садов в «дежурные» сады.

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В штатном режиме продолжают работу детские сады в сельской местности Севастополя: №43, 61, 79, 81, 83, 103, 113, 121, добавили в пресс-службе.

26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.

Глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что введенный в регионе режим ЧС не предусматривает ограничений передвижения и не предполагает введения комендантского часа. При этом он поможет субъектам экономической деятельности.

источник: РИА Новости Крым 

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