Что будет со львом, который напал на Олега Зубкова? Мнение ветеринара

Никто его усыплять, я думаю, не будет. Если бы лев хотел загрызть, ему бы хватило нескольких секунд, но он причинил ранения и убежал, — сказал Писковой РИА Новости.

Он напомнил, что причиной случившегося стал, в первую очередь, человеческий фактор. Льва испугал резкий звук закрывающейся двери, лев побежал в сторону Зубкова и по пути причинил владельцу парка травмы.

Даже кошка может от испуга исцарапать, искусать, а тут молодой лев, — сказал Писковой и подчеркнул, что напавший лев никогда не проявлял агрессию.

источник: РИА Новости Крым