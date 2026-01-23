Что будет: в России проходит эксперимент по маркировке детского питания

В России с 12 января по 31 октября проходит эксперимент по маркировке детской продукции в потребительской упаковке, напомнили 23 января в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора).

В ведомстве отметили, что нанесение на товар специального уникального кода позволяет минимизировать риски для потребителей и сократить время между выявлением проблемы и фактическим изъятием продукции из оборота.

Задача эксперимента по маркировке детского питания, который был начат по решению кабмина, заключается в совместной отработке с производителями, импортерами и торговыми сетями всех технологических и бизнес-процессов, чтобы в случае принятия решения об обязательной маркировке система могла работать максимально эффективно и без избыточной нагрузки на рынок.

В Роспотребнадзоре указали, что в проекте принимают участвует молочная продукция для детей до трех лет и консервированная — для малышей до года. Участие в эксперименте осуществляется на добровольной основе, добавили в ведомстве.

Ранее «Парламентская газета» писала, что Минпромторг РФ предложил продлить до 31 августа эксперимент по маркировке электронных сигарет и вейпов, а также мясных изделий, включая колбасы и аналогичную пищевую продукцию.

источник: «Парламентская газета»

Просмотры: 18