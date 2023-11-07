Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Что бы такое украсть — подумал ранее судимый за кражи… Унитаз! Инцидент в Севастополе
актуально в республике
Что бы такое украсть — подумал ранее судимый за кражи… Унитаз! Инцидент в Севастополе
фото: pikist.com

Что бы такое украсть — подумал ранее судимый за кражи… Унитаз! Инцидент в Севастополе

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 20:22 07.11.2023

Злоумышленником оказался 39-летний ранее неоднократно судимый за кражи местный житель, который тайно похитил из нежилой квартиры коробку с сантехническим приспособлением.

Установлено, что, проходя мимо одной из квартир, мужчина заметил незапертую входную дверь и решил зайти внутрь. Обнаружив, что в указанном помещении никто не проживает, поскольку в нём активно производится ремонт, он решил воспользоваться удобным случаем и что-нибудь похитить. Его внимание привлекла увесистая картонная коробка, однако смотреть её содержимое злоумышленник не стал, испугавшись, что его кто-нибудь застигнет в момент преступления. Он быстро схватил коробку, вышел из квартиры и направился на улицу к ближайшим кустам, где открыл её и увидел, что его добычей стал унитаз. Недолго думая, мужчина продал похищенный предмет сантехники случайному прохожему, а вырученные денежные средства потратил на свои нужды, — озвучили детали происшествия в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району. В отношении него следственным отделом возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Узнайте больше:  Инцидент на горе Караби: грунтовая дорога "взяла в плен" авто с двумя мужчинами на борту

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю 

Просмотры: 2 112

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: УМВД России в Севастополе

Комментарии для сайта Cackle
УМВД России в Севастополе
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.