Что бы такое украсть — подумал ранее судимый за кражи… Унитаз! Инцидент в Севастополе

Злоумышленником оказался 39-летний ранее неоднократно судимый за кражи местный житель, который тайно похитил из нежилой квартиры коробку с сантехническим приспособлением.

Установлено, что, проходя мимо одной из квартир, мужчина заметил незапертую входную дверь и решил зайти внутрь. Обнаружив, что в указанном помещении никто не проживает, поскольку в нём активно производится ремонт, он решил воспользоваться удобным случаем и что-нибудь похитить. Его внимание привлекла увесистая картонная коробка, однако смотреть её содержимое злоумышленник не стал, испугавшись, что его кто-нибудь застигнет в момент преступления. Он быстро схватил коробку, вышел из квартиры и направился на улицу к ближайшим кустам, где открыл её и увидел, что его добычей стал унитаз. Недолго думая, мужчина продал похищенный предмет сантехники случайному прохожему, а вырученные денежные средства потратил на свои нужды, — озвучили детали происшествия в пресс-службе УМВД России в Севастополе.