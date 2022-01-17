Что даст Крыму новый этап туристического кэшбэка  

С 18 января начинается новый этап Программы стимулирования внутренних поездок по стране – туристический кэшбэк. Программа с первого этапа стала беспрецедентной мерой поддержки российского турбизнеса и полюбилась россиянам за понятные условия и дополнительные преференции для отдыха.

На первом этапе в программе принимали участие 79 крымских отеля. На втором этапе Программы было приобретено более 9,5 тыс. путевок, из них порядка половины пришлось на санаторно-курортное оздоровление, в том числе на Программы по оздоровлению и восстановлению после COVID- 19. Приняли участие 85 объектов размещения, в том числе санаторно-курортные комплексы и 16 санаториев.

Как сообщил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко, участники последующих этапов Программы от Крыма, а это более 140 средств размещения, в том числе порядка 20 санаториев, отметили высокую эффективность акции, которая, во-первых, охватила все сезоны, во-вторых предложила очень выгодные условия как бизнесу, так и гостям. Планируется увеличить количество вовлечённых в программу отелей и санаториев.

Программа будет особенно эффективна в ближайший период зимы-весны, так называемый «тихий» сезон, сезон оздоровления. Это позволит начать более ранний сезон ценообразования, бронирования и отдыха, расширит для наших отельеров рамки сезонности и экономически простимулирует. Ну и, конечно, привлечет в Крым дополнительный поток отдыхающих, — отметил министр.

Напомним, что 18 января 2022 года будет запущен пятый этап продаж, который продлится до 12 апреля. Забронировать отдых можно до 30 апреля. Субсидия в виде кешбэка будет начислена за туристические услуги, оплаченные в период с 18 января 2022 г. по 12 апреля 2022 г. Для получения кешбэка перед оплатой необходимо зарегистрировать карту «Мир» банка-участника в Программе лояльности платёжной системы «Мир». Максимальная сумма кешбэка за одну оплату — 20 000 рублей придет в течение 5 дней с момента оплаты. Получить субсидию можно неограниченное число раз, если поездки и проживание в гостинице планируется от 2 ночей.

Аналитиками отмечено, что Крым был в тройке лидеров на всех этапах программы. Средний чек тура с кешбэком варьировался в зависимости от дат заезда, направлений и видов туризма. В целом, у большинства компаний он находится в диапазоне от 25 до 35 тысяч рублей. Стоит также отметить, что больше половины путевок в Крым были связаны с оздоровлением, что подтверждает востребованность региона как оздоровительного курорта. В рамках акции можно приобрести как пакетный тур, так и отдельно проживание. Посмотреть, какие туры и отели участвуют в программе, можно 18 января 2022 года на сайте мирпутешествий.рф .

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