Что делается для стабилизации цен в Крыму

В республиканском минпроме отчитались о проведенной работе по стабилизации ценовой ситуации в Крыму. Как сообщил министр промышленной политики РК Александр Трянов, для стабилизации ценовой ситуации формируются рекомендуемые цены с учетом оптово-отпускных цен производителей, а также оптовых цен на рынке «Привоз», логистики доставки и других составляющих.

Министр отметил, что по итогам мониторинговых исследований во всех посещаемых объектах были установлены завышения рекомендуемых социальных цен на продукты питания, в том числе и на сельхозпродукцию.

В ходе исследований были выявлены случаи превышения розничных цен от рекомендуемых из-за увеличения торговой надбавки, хотя закупочная цена на такие товары не менялась. Это касается, в основном, картофеля и овощей «борщевого набора», по которым выявлялись факты спекулятивной составляющей и необъективные экономические причины установления высоких цен, – рассказал Александр Трянов.

Министр сообщил, что вместе с тем выявлены тенденции в сторону снижения цен за счет применения минимальных торговых наценок. Отдельные субъекты хозяйствования, начали соблюдать рекомендации по установке социальных цен.

В результате проведенной минпромом Крыма работы на крупных рынках города Симферополя (Центральный и Куйбышевский) картофель и капуста реализуются в ассортименте с наличием социальной цены от 40,00 руб./кг, морковь и свекла от 35,00 руб./кг и лук репчатый от 25,00 руб./кг. Данная информация подтверждается фотофиксацией, – проинформировал министр.

Он также сообщил, что главам администраций муниципальных образований даны рекомендации по соблюдению рекомендуемых социальных цен в ассортименте реализуемой продукции, в том числе на овощи «борщевого набора» и картофель на рынках, ярмарках «выходного дня» и в НТО, расширения ассортимента реализуемой продукции, применения минимальных наценок и установления экономически обоснованных цен, осуществления ежедневного контроля цен на товары первой необходимости, особенно на овощную группу товаров и картофель. Также администрации муниципальных образований должны активно работать над увеличением количества субъектов хозяйствования несетевой розницы, по присоединению к подписанию меморандума взаимопонимания между минпромом Крыма и несетевой розницей, и осуществлению контроля за соблюдением его условий.

Фото: пресс-служба министерства промышленной политики РК.