Что делается в Крыму для решения водной проблемы

На днях одна крымская чиновница на вопрос о решении водной проблемы заявила, что уповает на «снег, дожди и божью помощь». Дожди недавно прошли, скоро еще будут, там, глядишь, таяние снегов в горах настанет… Но водохранилища обмелели значительно. В акватории Тайганского водохранилища, даже пересохшие острова появились Так что на небеса надейся, но сам не плошай. Что же делается в Крыму для решения вопроса водоснабжения?

Вице-премьер РК Евгений Кабанов сообщил, что до конца этого года будет завершено строительство трех водозаборов для покрытия дефицита воды в восточных регионах полуострова, в частности, в Керчи и в Феодосии. Работы профинансируют в рамках ФЦП социально-экономического развития полуострова.

До конца нынешнего года будет завершено строительство трех водозаборов: Новогригорьевского, Просторненского и Нежинского в Нижнегорском и Джанкойском районах. Это целый комплекс с пробуренными 36 скважинами, насосными станциями, резервуарами для подачи воды, что поможет снять вододефицит в восточном Крыму, — подчеркнул Евгений Кабанов.

По словам вице-премьера, строительство комплекса началось в 2015 году, с 2016 года подача воды осуществлялась по временной схеме до полного завершения строительства. Объем подачи составит 106 тыс. куб. м. в сутки для Феодосии и 89 тыс. куб. м. для Керчи, что полностью закроет потребности в целом в восточной части полуострова. Общая стоимость проекта — чуть более 1 млрд. рублей.

Ранее глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов спрогнозировал, что потребность Республики Крым и города Севастополя в воде планируют полностью закрыть к 2025 году после реконструкции водоводов и Межгорного водохранилища.

Заметим! О возобновлении подачи днепровской воды в Крым никто не говорит. Хотя нет, регулярно об этом сообщают украинские СМИ и политики. Причем выглядит это не то как «набивание цены», не то как пиар «патриотов»: «советская малина врагу сказала: «нет». Буквально сегодня «отметился» экс-министр иностранных дел «незалежной» Павел Климкин. Он назвал возможную подачу воды с Украины в Крым «катастрофой». Но «катастрофы» не будет, и без «свидомых» обойдемся.