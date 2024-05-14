Что делать, если болит зуб мудрости?

Как правило, боль сигнализирует о том, что с организмом происходит что-то не очень хорошее. Когда начинает болеть зуб, это признак того, что стоит посетить стоматолога. Но, если проблема касается зуба мудрости, то тут стоит принять более взвешенное решение, поскольку врач может настаивать на том, что его лучше удалить. Важно знать причины, по которым может болеть восьмерка, а также, что с этим делать: https://стоматология-эстет.рф/udalenie-zuba-cena.

Особенности зубов мудрости

Еще одно название – третий моляр. Достаточно крупная единица, в большинстве случаев со сложной корневой системой. Период прорезывания, роста нередко сопровождается дискомфортом и вызывает возникновение различных стоматологических патологических состояний.

По мнению современных специалистов это рудиментарный зуб. В процессе эволюции он утратил свое значение, и его наличие не имеет никакого смысла. Поскольку он прорезывается позже всех остальных зубов, то часто для него уже не остается места, в результате чего отмечается неправильный рост, что в значительной степени мешает другим зубам. Лечению восьмерка также поддается сложно.

Как определить, что болит именно восьмерка

Прорезывание и рост зуба мудрости сопровождается достаточно специфичной симптоматикой. Иногда человек даже не может понять, какая именно единица болит.

При наличии проблем с третьим моляром будут наблюдаться следующие симптомы:

боль во всей челюсти – может отдавать в шею, горло или даже ухо;

деформирование мягких тканей – отечность, гиперемия;

онемение – причина заключается в сдавливании нерва;

дискомфорт во время глотания – провоцируется воспалительным процессом, затрагивающим мягкие ткани, которые располагаются в непосредственной близости с языком;

трудности с открыванием рта – такое возможно при росте зуба мудрости в противоположную челюсти сторону.

Причины, по которым возникает боль

Выделяют несколько факторов, которые могут вызвать болевой синдром в восьмерке:

Перикоронарит. Это патология воспалительного характера, затрагивающая десну, окружающую зуб. Во время прорезывания восьмерки наблюдается образование десневого капюшона. Поскольку зуб мудрости крупнее остальных единиц, то десна не в состоянии вовремя раздвинуться, что вынуждает третий моляр просто приподнять ее. В результате в образовавшейся полости начинают скапливаться остатки еды и размножаться патогенные микроорганизмы. В процессе пережевывания пищи капюшон травмируется, что сопровождается болевым синдромом. Сложное прорезывание. Время прорезывания зуба мудрости приходит на период взрослого возраста человека. К этому моменту формирование челюсти уже полностью заканчивается и для третьего моляра просто не остается места. Когда он прорезывается, то оказывает давление на рядом стоящую единицу, тем самым провоцируя смещение зубного ряда, что тоже вызывает возникновение боли. Пульпит, кариес. Поскольку восьмерка располагается в труднодоступном месте, возникают определенные проблемы с уходом за ней. В большинстве случаев она прорезывается уже с кариозным поражением. Если проблему не устранить, начинает развиваться пульпит. Процесс также сопровождается неприятным симптомом в виде болезненности. Киста. Если зуб и мягкие ткани постоянно подвергаются травмированию, возрастает риск появления кистозного образования. При осложнении развивается воспаление, абсцесс, кость начинает разрушаться. Воспаление нерва. На фоне неправильного роста зуба мудрости нервные окончания подвергаются сдавливанию. Это приводит к боли не только в третьем моляре, но также в рядом расположенных зубах или во всей челюсти.

Что предпринять

Вне зависимости от того, какого характера будет болевой синдром, необходимо не затягивать с визитом к стоматологу. Если попасть на прием сразу не представляется возможным, для снятия боли можно выпить анальгетик, который поможет облегчить выраженность симптома. Но нужно понимать, что боль в восьмерке сложно поддается купированию. Даже самые сильные обезболивающие не всегда приносят должного результата.

На приеме стоматолог в первую очередь проведет диагностику, чтобы понять причину, спровоцировавшую болезненность, и далее определит, что в этом случае будет лучше – удаление или лечение. Как правило, в 90% ситуаций предпочтение отдается именно первому варианту. Проведение терапевтических манипуляций будет целесообразно только при правильном расположении третьего поляра, когда он не доставляет неудобство соседним единицам и участвует в процессе пережевывания пищи. В иных случаях только экстракция.

Удаление зуба не такая страшная процедура, как многим кажется. Благодаря использованию современных анестезирующих препаратов манипуляция проходит безболезненно и без дискомфорта. Не стоит ждать, пока проблема разрастется до масштабных размеров. Запишитесь на консультацию уже сейчас в любое удобное для вас время.