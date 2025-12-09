Что думают крымчане о реализации нацпроектов в регионе — Народный фронт в Крыму

Руководитель Исполкома Народного фронта выступил с докладом на заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. По данным опросов президентского движения, наиболее заметные изменения к лучшему люди видят в благоустройстве городской среды (52%); качестве дорог (34%); поддержке семьи и детства (28%). Наименее заметны изменения в развитии науки (2%), поддержке предпринимательства (3%) и доступности жилья (4%).

Остановлюсь на нескольких системных проблемах. Не все поручения Президента по итогам Госсовета по демографии пока ещё выполнены: 50-процентная скидка на авиаперелёт для детей превратилась в скидку только на тариф. Из-за дополнительных сборов реальный дисконт составляет от 15 до 35 процентов. Есть обращения от родителей. Так и не появился льготный тариф для многодетных семей на такси. А детский тариф по-прежнему дороже в среднем на 15–20 процентов, хотя автомобилей с детскими креслами стало ощутимо больше, – сказал руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

В Крыму мнение жителей узнавали как в рамках онлайн-опросов, так и во время общественных мониторингов. Например, в этому году в Крыму завершены или на финальных этапах работы по благоустройству 108 общественных территорий, 281 дворов и 89 детских площадок. Общая стоимость: более пяти миллиардов рублей. Народный фронт проехал почти все города и районы полуострова, оценивал как качество работ, так и узнавал мнение жителей.

Во время выездов наши эксперты стараются внести предложения, как сделать новые территории более комфортными и максимально продлить их «жизнь». Большинство наших экспертных предложений по необходимости навесов, систем полива, обработке лавочек и доступной среде поддержаны как в Крыму в целом, соответствующее решение было дано по итогам совещания при главном федеральном инспекторе Республики Крым, так и на конкретных объектах в частности. Но главные инспекторы любого благоустройства – сами люди, это и местные жители, и гости городов. И хочется отметить, что на всех объектах от обновленной многомиллионной набережной в Песчаном до обновленного сквера в селе Орехово мы видим искреннюю благодарность от людей. Жители действительно ценят, насколько масштабно и качественного благоустраивается наш Крым. И это стало возможным благодаря эффективной работе органов власти в рамках реализации национального проекта, — делится руководитель Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.

Владимир Путин поблагодарил Народный фронт за работу.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

Просмотры: 16