Что это было? С утра в общественном транспорте Симферополя не работали валидаторы

Сегодня с утра пассажиры общественного транспорта в Симферополе столкнулись с проблемой безналичной оплаты проезда и вспомнили о том, что в карманах всегда должна быть мелочь. Увы, валидаторы не работали ни в автобусах, ни в троллейбусах. Отдать должное водителям – они не «ломили» цену (при оплате проезда картой проезд нынче стоит 17 рублей, а наличными – 22 рубля) и милостиво брали по 17 рублей «с носа». Что же произошло? Официальные структуры (минтранс, банк-оператор системы АСОП – автоматизированной системы оплата проезда) хранят молчание до сих пор.

Неофициально (версия РИА Новости Крым ) сообщается, что валидаторы в троллейбусах и автобусах Республики Крым временно не работали из-за планового обновления программы.

Валидатор, как и любой гаджет, работает с помощью программы. Оператор решил обновить данную программу, учитывая предложения и претензии перевозчиков, и запустил обновление с вечера вчерашнего дня. Планировалось, что до утра все завершится, однако произошла небольшая задержка, — пояснил источник РИА Новости Крым.

Сейчас, по словам собеседника агентства, работа системы восстановлена.