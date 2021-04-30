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Что это было? С утра в общественном транспорте Симферополя не работали валидаторы
Фото: минтранс РК

Что это было? С утра в общественном транспорте Симферополя не работали валидаторы

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:27 30.04.2021

Сегодня с утра пассажиры общественного транспорта в Симферополе столкнулись с проблемой безналичной оплаты проезда и вспомнили о том, что в карманах всегда должна быть мелочь. Увы, валидаторы не работали ни в автобусах, ни в троллейбусах. Отдать должное водителям – они не «ломили» цену (при оплате проезда картой проезд нынче стоит 17 рублей, а наличными – 22 рубля) и милостиво брали по 17 рублей «с носа». Что же произошло? Официальные структуры (минтранс, банк-оператор системы АСОП – автоматизированной системы оплата проезда) хранят молчание до сих пор.

Неофициально (версия РИА Новости Крым) сообщается, что валидаторы в троллейбусах и автобусах Республики Крым временно не работали из-за планового обновления программы.

Валидатор, как и любой гаджет, работает с помощью программы. Оператор решил обновить данную программу, учитывая предложения и претензии перевозчиков, и запустил обновление с вечера вчерашнего дня. Планировалось, что до утра все завершится, однако произошла небольшая задержка, — пояснил источник РИА Новости Крым.

Сейчас, по словам собеседника агентства, работа системы восстановлена.

Что это было? С утра в общественном транспорте Симферополя не работали валидаторы

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