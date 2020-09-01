Что может объединить девочку, настольный футбол и спасателей? В Крыму теперь знают

В воскресенье на оперативный пульт крымских спасателей поступило сообщение: необходима помощь спасателей в освобождении руки 7-летней девочки, которая засунула ее в настольный футбол и не может освободиться «из ловушки» самостоятельно.

По прибытию, сотрудники чрезвычайного ведомства с помощью специального инструмента разобрали конструкцию и освободили руку девочки. Ребенок не пострадал, в медицинской помощи не нуждался, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России в Крыму.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «101» или «112».