Что нам стоит дом построить… или баню, или беседку: россияне взялись застраивать дачи

По данным аналитиков Авито, за год продажи готовых строений в России выросли на 24%. Среди лидеров по росту спроса — веранды, беседки, дома и бани.

За год в России заметнее всего вырос спрос на веранды и террасы, в мае 2024 года продавались в 2,2 раза чаще, чем в мае 2023 года. В среднем веранду 3х4 метра можно приобрести за 60 тысяч рублей.

Готовые дома и срубы стали покупать на 34% чаще. Средняя стоимость зависит от материала и площади строения, так сруб 5х5 метров можно приобрести за 220 тысяч рублей. А вот двухэтажный дом 7.5х11.5 м. с мансардой и террасой обойдется уже в 3 млн руб.

Продажи построек для дачного отдыха — бани и беседки — выросли на 34 и 51% соответственно. Покупка готовой бани обойдется в среднем в 181 тысячу рублей, беседки — 41,5 тысяч рублей.

Гаражей на загородных участках россиян за год стало в 2 раза больше, навесов — в 46%. Стоимость обустройства машиноместа — от 16 тысяч рублей за навес, от 49 тысяч рублей за гараж.

Продажи теплиц выросли на 37%, стоят в среднем 16 тысяч рублей.

В 2024 году интерес к жизни и отдыху за городом на частном участке растет: россияне стали чаще покупать готовые строения — «заготовки» домов, бань, веранд и других популярных дачных построек. Так, продажи готовых домов в мае этого года по сравнению с тем же периодом прошлого года выросли почти в полтора раза. Стоимость зависит от площади готового строения, материалов и производителя: так, бытовка обойдется в среднем в 50 тысяч рублей, а цена коттеджа общей площадью более 350 квадратных метров может достигать 19-20 миллионов рублей.

Многие не могут представить дачу без бани — их продажи за год выросли на 34%. В среднем бани покупали за 181 тысячу рублей. Большую долю предложения на площадке занимают бани из бруса, здесь цены начинаются от 200-300 тысяч рублей за строения площадью 12 квадратных метров.

Самый заметный рост за год среди готовых строений показали веранды или террасы. Продажи «пристроек» выросли за год более, чем в 2 раза. Средняя стоимость веранды или террасы — 60 тысяч рублей. Также в число лидеров роста попали беседки, их стали покупать на 51% чаще. Строения для досуга на открытом воздухе продавались в среднем по 41,5 тысяч рублей. Встречаются и классические хорошо узнаваемые «дизайны» беседок, так и необычные варианты, например, полусферическая конструкция из стекла за 1,1 млн рублей.

Уже не первый год мы наблюдаем рост числа покупок в категориях, связанных с загородным строительством и обустройством участков. Пользователи выбирают как готовые дома, бани или бытовки, так и конкретные материалы для строительства — все для возведения фундамента и стен, пиломатериалы, металлопрокат, коммуникаций и инструмента, с которым стройка пройдет еще легче. Покупателям доступны предложения тысяч продавцов-экспертов, которые проконсультируют и подберут товары под оптимальный бюджет и запрос покупателя, — комментирует руководитель категории Стройка и ремонт Андрей Колпаков.

Большинство загородных жителей передвигаются на автомобиле, поэтому на даче гаражи и навесы также пользуются спросом. Продажи навесов за год выросли более чем в 2 раза — их, как правило, предпочитают гаражам ввиду сравнительно низкой стоимости. Но и гаражи тоже стали покупать чаще — рост год к году составил 46%. Средняя цена гаража — 49 тысяч рублей, а навеса — 16 тысяч рублей.

Россияне продолжают активно интересоваться выращиванием овощей, фруктов и других культур в тепличных условиях. Так, за год продажи теплиц за год выросли на 37%. Их в среднем в этом мае покупали за 16 тысяч рублей.

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