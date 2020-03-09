Что нам стоит дом построить: рекомендации тем, кто хочет стать домовладельцем в Крыму

В Крыму — строительный бум. Большинство городов полуострова переживают новый этап развития. Возводят как жилые комплексы, так и объекты коммерческого, и промышленного назначения. Ещё одна тенденция современного Крыма — активно растёт спрос на частные дома. Правда, это проблемный вопрос — стать счастливым владельцем такого рода собственности не так уж и просто. Хороших предложений на рынке, по словам экспертов, едва ли не полное отсутствие, а если и повезёт, то покупка такого объекта выльется в большую «копеечку» (цены на по-настоящему хорошие современные дома стартуют, в среднем, от 8 миллионов рублей…).

Патовая ситуация для желающих стать хозяином частной недвижимости? Вовсе нет, считают знатоки, и советуют не прочёсывать порталы объявлений о продаже домов, а сконцентрироваться на подборе земельных участков, на которых затем и возводить своё домовладение. Эта рекомендация особенно актуальна для Южного берега Крыма, где «застолбить место под солнцем» значительно проще, чем приобрести готовую «крышу над головой» — добротную да ещё и по адекватной стоимости.

Какими моментами стоит руководствоваться, замахиваясь на строительство собственного дома?

Правильное начало — половина дела

Специалисты «АрхиТек» — а эта строительная компания в Крыму работает уже 13 лет, реализуя проекты как на ЮБК, так и в других городах полуострова, — подчёркивают: к решению вопроса необходимо подходить комплексно, с пониманием специфики региона. Как ни крути, а Крымский полуостров — это «горы да пригорки», сейсмоопасные зоны, участки, где подземные воды подходят близко к поверхности, территории, предназначенные для строительства, и те, на которых подобные действия категорически запрещены, а если и не запрещены, то абсолютно бесперспективны…

Таким образом, одна из первоначальных рекомендаций экспертов — при подборе земельного участка не пренебрегать помощью профессионалов. Ведь при самостоятельном решении вопросов велик не только шанс купить «кота в мешке» (без проведения различного рода экспертиз), но и наделать ошибок как при оформлении участка, так и при дальнейшем строительстве дома.

Скупой платит дважды

Ещё один совет: хотите гарантированно получить результат — то есть стать владельцем дома — не делайте ставку на «шабашников». Да, в Крыму способ строительства, когда заказчики, желая сэкономить, прибегают к помощи «самоделкиных по объявлению», весьма распространён. Но… увы и ах… зачастую такой подход к делу заканчивается провалом — от «процесс затянулся и неизвестно, когда выйдет на финишную прямую» до «дом вроде как выстроили, но жить в нём невозможно». Нередки и случаи, когда «шабашники» буквально «раскошеливают» заказчика и исчезают без какого-либо результата.

Что делать? Обращаться в профессиональные строительные компании, несущие ответственность за свою работу. Как понять, что выбранная организация именно такая? Точных критериев, конечно, нет, но… что называется… хороший тон на уровне «эксперт» в этом деле предполагает:

Имея большой опыт проектирования, строительства, мы обеспечиваем индивидуальный подход к каждому клиенту. Даём гарантии на качество и сроки при строительстве объектов, а также гарантируем пожизненное сервисное обслуживание. Мы имеем материально-техническую базу для выполнения всех видов строительных работ, так что способны взять на себя весь процесс организации строительства от покупки участка до ввода объекта в эксплуатацию. Кроме того, мы отслеживаем и внедряем новые технологии при строительстве, экономя время и деньги клиентов, — озвучивают алгоритм своей деятельности специалисты компании «АрхиТек», которая на крымском рынке, напомним, работает уже 13 лет.

К слову, о деньгах. По оценкам экспертов, строительство домов с нуля обходится дешевле, чем покупка уже готовых объектов. Немаловажно и то, что в случае возведения дома «от котлована» вы получите тот результат, который вас устроит по всем параметрам — наверняка обойдётся без переделок (и лишних трат!), которых априори не избежать в случае приобретения «дома с историей».

Возвращаясь к ценам, определим порядок цифр наглядно на примере каталога домов, которые возводит уже упомянутая выше строительная компания «АрхиТек»:

И отметим ещё один «плюс» в копилку строительства «с нуля»: вы видите, как «собирают» ваш дом, что буквально значит — «сюрпризов» в период его эксплуатации не будет. Ведь не секрет, что перед продажей объекта многие хозяева стараются в буквальном смысле слова приукрасить реальность — «наводят марафет», не стесняясь скрывать самые серьёзные недостатки. Такая практика при сделках-купли продажи домовладений в Крыму весьма распространена.

И зимой, и летом…

Что же касается сроков строительства домов в городах Крымского полуострова. Особенность в том, что строительного периода, чётко ограниченного сезонами года, нет. Погода позволяет заниматься строительством круглогодично. Что и даёт профессиональным компаниям возможность едва ли не до дня рассчитывать сроки работ, а также гарантировать их выполнение.