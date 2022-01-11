Что натворили на праздники хулиганы в парках Симферополя  

Во время праздничных каникул в скверах, парках Симферополя «хозяйничали» хулиганы. Об этом рассказали специалисты предприятия «Парки столицы».

На спортивной площадке в сквере 50-летия СССР аэрозольной краской были разрисованы спортивные снаряды. В сквере Республики пострадала детская площадка: её элементы также обезображены рисунками. Досталось и центральной надписи «сквер Республики»: часть буквы «к» была отломана.

К сожалению, подобные инциденты в парках и скверах Симферополя далеко не редкость. Периодически от рук хулиганов страдает уличная мебель и светильники, детские площадки и даже механизмы фонтанов в летний период. А ведь силы и средства, которые идут на то, чтобы покрыть чьё-то откровенное хулиганство, могли быть задействованы в новых важных проектах, — отметили в дирекции МБУК «Парки столицы».

Здесь настоятельно просят симферопольцев не быть равнодушными: если вдруг они станут свидетелями вандализма в парках и скверах, сообщать об инцидентах в правоохранительные органы.

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