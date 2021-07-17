Что ни день — и в Севастополе очередной «коронавирусный рекорд»

По состоянию на 17 июля в Севастополе зарегистрированы 125 новых случаев заболевания COVID-19. 187 человек выписаны после выздоровления. Умерли четыре человека в возрасте от 49 до 95 лет.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 18 648 человек. В настоящий момент выздоровели 16 386 человек, 795 умерли.

Под наблюдением находится 533 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Работают мобильные прививочные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, возле торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall», внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall», в музее-заповеднике «Херсонес Таврический», — сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить не менее 60% жителей Севастополя.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 17 июля поступило более 114 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.