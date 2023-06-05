Что нужно знать для проезда по Крымскому мосту

Настало лето и в соцсетях масса вопросов: сколько времени занимает проезд, точнее ожидание проезда по Крымскому мосту. Пока – все зависит от трафика. Ожидание может растянуться на несколько часов. И многое зависит от самих автомобилистов. Знание – сила. Далее – о том, что нужно знать о проезде через Крымский мост, к чему готовиться на досмотре.

Все автомобили на Крымском мосту проходят обязательную проверку согласно приказу Минтранса № 227. Досматривают, в том числе сумки и чемоданы пассажиров автобусов — исключений здесь нет.

Чтобы проверка не заняла много времени, к началу курортного сезона открыли специальные пункты досмотра и увеличили штат сотрудников. Благодаря этому за сутки по мосту смогут проехать до 15 тысяч машин в каждом направлении.

При въезде на мост автомобили проходят один пункт досмотра. Пункты расположены за 200–300 метров до въезда на мост с каждой стороны.

В зависимости от количества багажа досмотр может быть:

ручной;

с использованием инспекционно-досмотрового комплекса.

При ручном досмотре автомобиль направляют к специальным зданиям — там водителя, пассажиров и багаж проверяют как в аэропорту.

При досмотре через инспекционно-досмотровые комплексы личные вещи, багаж и груз сканируют без выгрузки из автомобиля.

Сколько длится проверка?

Около 10–20 минут. Время зависит от транспортного потока и количества багажа. Автобусы проезжают в приоритетном порядке.

Что запрещено провозить:

оружие;

взрывчатые вещества;

опасные радиоактивные, химические или биологические вещества.

Полный список запрещенных грузов есть в приказе Минтранса России от 23.07.2015 № 227.

Какие документы должны быть у водителя:

водительское удостоверение;

документы на автомобиль (СТС) и прицеп (при наличии).

Дополнительно:

разрешение на перевозку пассажиров и багажа легковым такси;

путевой лист и документы на перевозимый груз.

По материалам портала объясняем.рф. Фото: Росавтодор.

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