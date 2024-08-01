Что нужно знать о «Новом Херсонесе»

В Севастополе музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес» открылся 30 июля. Что нужно знать потенциальным гостям:

Музейно-храмовый комплекс работает с 8:00 до 00:00. Вход на территорию до 23:00.

На сайте херсонес.рф можно выбрать и забронировать время бесплатного посещения обширной территории комплекса. Билет можно скачать на телефон или распечатать. Проверяйте в почте папку со спамом — иногда полезные письма ошибочно попадают туда.

В первые дни работы «Нового Херсонеса» от входных групп каждые 15 минут отправляются бесплатные 40-минутные экскурсии по территории комплекса. Кстати, сейчас открыт для посещения византийский квартал с реконструкторами и аутентичной атмосферой древнего города, где можно попробовать себя в кузнечном, мозаичном, ткацком мастерстве, стрельбе из лука.

Комплекс очень большой — 24 гектара. На территории есть кафе, где можно перекусить и утолить жажду прохладительными напитками.

Добраться до музейно-храмового комплекса можно на автобусе №22 «5-й км Балаклавского шоссе — Херсонес». Сегодня начали курсировать и наши новые автобусные маршруты №73 «Центральное кольцо — Херсонес» и №74 «Парк Победы — Херсонес». Автомобилисты могут воспользоваться парковкой в парке Победы и там пересесть на автобус — он ходит раз в полчаса.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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