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Что объединяет ряды Общественного Движения «Доброволец»: дружба, взаимопомощь, взаимоуважение

Что объединяет ряды Общественного Движения «Доброволец»: дружба, взаимопомощь, взаимоуважение

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 21:01 11.07.2020

Руководитель Общественного Движения «Доброволец» Дмитрий Голиков в субботу посетил мероприятие организации, стоящей у истоков становления севастопольского «Добровольца», — севастопольской общественной организации инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата «Опора».

Это наши верные друзья и соратники, — заверяет лидер «Добровольца». — Собрание организации во главе со своим бессменным руководителем Светланой Ющенко, как всегда, проходило в непринуждённой семейной обстановке: обсуждение планов и перспектив совместилось с дружеским чаепитием и чествованием именинников. Среди приглашённых гостей организации присутствовали: председатель нового сообщества инвалидов Орлиновского МО Андрей Фомин и координатор Движения «Сила в Добрых Делах» Галина Ульянова.

Что объединяет ряды Общественного Движения «Доброволец»: дружба, взаимопомощь, взаимоуважение

Дмитрий Голиков обсудил с присутствующими планы и перспективы сотрудничества, заверил собравшихся в том, что «Доброволец» и далее будет оказывать полную поддержку и содействие членам организации. Ведь сила общественников — в единстве, а оно держится на «трех китах»: дружбе, взаимопомощи и взаимоуважении.

Что объединяет ряды Общественного Движения «Доброволец»: дружба, взаимопомощь, взаимоуважение

Больше фото — на странице ОД «Доброволец» в Facebook.

Что объединяет ряды Общественного Движения «Доброволец»: дружба, взаимопомощь, взаимоуважение

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