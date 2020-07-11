Что объединяет ряды Общественного Движения «Доброволец»: дружба, взаимопомощь, взаимоуважение

Руководитель Общественного Движения «Доброволец» Дмитрий Голиков в субботу посетил мероприятие организации, стоящей у истоков становления севастопольского «Добровольца», — севастопольской общественной организации инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата «Опора».

Это наши верные друзья и соратники, — заверяет лидер «Добровольца». — Собрание организации во главе со своим бессменным руководителем Светланой Ющенко, как всегда, проходило в непринуждённой семейной обстановке: обсуждение планов и перспектив совместилось с дружеским чаепитием и чествованием именинников. Среди приглашённых гостей организации присутствовали: председатель нового сообщества инвалидов Орлиновского МО Андрей Фомин и координатор Движения «Сила в Добрых Делах» Галина Ульянова.

Дмитрий Голиков обсудил с присутствующими планы и перспективы сотрудничества, заверил собравшихся в том, что «Доброволец» и далее будет оказывать полную поддержку и содействие членам организации. Ведь сила общественников — в единстве, а оно держится на «трех китах»: дружбе, взаимопомощи и взаимоуважении.

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