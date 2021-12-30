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Зарегистрировать недвижимость, не выходя из дома? Росреестр тестирует новый сервис

Что почём? Росреестр запустит сервис по определению стоимости недвижимости

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 15:02 30.12.2021

Росреестр, отмечает Российская газета,  намерен создать сервис для определения оптимальных цен сделок с недвижимостью. Новый инструмент будут разрабатывать совместно с профессиональными участниками рынка недвижимости, отмечает пресс-служба ведомства.

Разработка начнется в 2022 году в рамках Национальной системы пространственных данных. Ожидается, что сервис будет пользоваться спросом среди агрегаторов объявлений, агентств недвижимости, финансовых и страховых компаний, а также профессиональных разработчиков программного обеспечения, — говорится в сообщении Росреестра.

Также Росреестр уже сформировал пилотные дата-сеты, или наборы данных о кадастровой стоимости недвижимости, о ценах сделок с ней и о размере арендной платы (по договорам, подлежащим госрегистрации). В них учитывается территориальная принадлежность объектов. Ведомство отмечает, что эта информация востребована как бизнесом, так и органами власти для анализа и прогнозирования рынка недвижимости. Персональных данных в этой информации не содержится.

Недавно о намерениях создать подобную систему оценки адекватности арендной платы сообщал минстрой. Это предполагается сделать при разработке информационной системы учета договоров аренды. Аналитика данных позволит определять рамку рыночной стоимости, которая будет рекомендоваться сторонам сделки по аренде к принятию. Однако о том, что участники обязаны будут следовать этой рекомендации, речи не идет.

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Национальная система пространственных данных объединит несколько слоев с информацией, рассказал глава Росреестра Олег Скуфинский на пресс-конференции в ТАСС. На выверенную геодезическую основу будет накладываться картографическая основа, данные Единого госреестра недвижимости, а также информация о кадастровом учете и регистрации прав. Цель Росреестра — наполнить систему точной информацией, уменьшить число приостановлений и отказов при кадастровом учете, а также сократить сроки регистрации недвижимости. Предполагается, что к 2030 году кадастровый учет будет занимать не более одного дня, а ряд сделок будет проходить практически онлайн.

Источник: Российская газета

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Что почём? Росреестр запустит сервис по определению стоимости недвижимости

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