Что показывать на Твич?

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В том случае, если открыть Твич, можно смотреть, как стримеры играют, творят, готовят деликатесы, создают развлечения и приложения, показывают моменты из своей жизни с той целью, чтобы подписчики почувствовали себя участниками приключений. Чтобы Вы не решили показывать, хорошо будет почитать правила сообщества и убедиться, что закон это не запрещает.

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Для того чтобы заинтересовать аудиторию важно подумать о том, какое видео и аудио- оборудование Вы будете использовать для того, чтобы проводить эфиры. Сегодня есть специальные руководства, рассказывающие о том, как это правильно сделать. Все намного проще, чем может показаться на самом деле. С Playstation или Xbox то получится выйти к людям в считанные секунды.

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