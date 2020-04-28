Что «понесло» украинского пограничника в Крым. В СБУ истерика

СБУ распространила информационный материал с хлестким заголовком: «Военная контрразведка выявила очередные факты агрессивной деятельности спецслужб РФ к украинцам». Во как! Ни больше, ни меньше.

Суть проблемы: «загулявшего» украинского пограничника задержали на границе с Крымом, вернули через некоторое время «на родину». И понеслось: «СБУ разоблачила новые факты агрессивной деятельности российских спецслужб по вербовке». Особенно хорош пассаж про пытки:

Оперативники СБУ задокументировали факт незаконного задержания младшего сержанта Госпогранслужбы Украины представителями ФСБ РФ на административной границе с временно оккупированной территорией АР Крым. После этого представители российских спецслужб, используя насилие и пытки, пытались заставить украинца признаться в якобы намеренном пересечении админграницы с полуостровом.

Эй, профи из СБУ, а где фото «следов пыток»?! Вы их из «уважения к России» не демонстрируете? Или из-за отсутствия оных следов?

Какие такие тайны ведомы сержанту-«прикордоннику»? Кому он тут нужен?! А ведь ФСБ «склоняло к сотрудничеству для получения информация об организации боевых дежурств подразделениями Госпогранслужбы».

Итог истерики: гражданам «незалежной» не рекомендуют не то, что в Крым ехать, а в сторону границы даже не смотреть. А то, на границе ФСБ сделает им бо-бо и будет «склонять»…

И это правильная рекомендация, товарищи-панове, ну как не согласиться с корифеями информационных войн от СБУ. Нечего сюда заглядываться, лучше у бойцов своих дисциплину подтяните, чтоб не «прогуливались» по «нейтральной полосе», чтоб в Крым не «заносило».

Впрочем, не исключено, что вся история «высосана из пальца» (отчасти на это указывает и тсутствие комментариев с российской стороны).

Информация СБУ о задержании пограничника – это фейк, заявил в комментарии «ПолитНавигатору» экс-депутат (от Херсонской области) Верховной рады Украины Алексей Журавко.

Пообщался с некоторыми людьми в Херсонской области и выяснил – самый настоящий фейк. Это воздействие на людей для того, чтобы на сегодняшний день они не выезжали ни в Крым, ни в ЛНР, ни в ДНР. Это метод запугивания. Это сделано настолько позорно и дико. СБУ сегодня запускает такие фейки специально. Судя по всему, эта информация провокативного характера. Плюс ко всему, она показывает, что СБУ и дальше будет агрессивно действовать против России, крымчан, ЛДНР. Мне, как украинцу и народному депутату, стыдно читать такую х…, которую написала СБУ, – сказал Журавко.