Что посеешь, то пожнешь… Аграрно-криминальная история из крымского села Пруды

Настоящему агроному «калаш» не нужен.

В Крыму двое сельчан предстанут перед судом по обвинению в культивировании наркосодержащих растений, покушении на сбыт наркотиков и хранении оружия. По версии следствия, мужчины в период с мая по сентябрь 2023 года незаконно культивировали растения рода конопля на участке местности вблизи села Пруды Советского района. Сообщники осуществляли за ними уход, поливая, пропалывая грунт и внося удобрения.

В ходе осмотра места происшествия сотрудниками органов внутренних дел обнаружено 5 растений конопли общей массой более 1,2 кг, которые обвиняемые извлекли из земли для высушивания и изготовления наркотического средства в целях дальнейшего сбыта наркозависимым гражданам, и 66 растений, продолжавших произрастать на земельном участке, — рассказали в прокуратуре Крыма.

Кроме того, для охраны культивируемых растений мужчины незаконно приобрели и носили при себе автомат Калашникова с боеприпасами к нему.

Фото: прокуратура РК.