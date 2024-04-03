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Что посеешь, то пожнешь… Аграрно-криминальная история из крымского села Пруды

Что посеешь, то пожнешь… Аграрно-криминальная история из крымского села Пруды

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 12:27 03.04.2024

Настоящему агроному «калаш» не нужен.

В Крыму двое сельчан предстанут перед судом по обвинению в культивировании наркосодержащих растений, покушении на сбыт наркотиков и хранении оружия. По версии следствия, мужчины в период с мая по сентябрь 2023 года незаконно культивировали растения рода конопля на участке местности вблизи села Пруды Советского района. Сообщники осуществляли за ними уход, поливая, пропалывая грунт и внося удобрения.

Что посеешь, то пожнешь… Аграрно-криминальная история из крымского села Пруды

В ходе осмотра места происшествия сотрудниками органов внутренних дел обнаружено 5 растений конопли общей массой более 1,2 кг, которые обвиняемые извлекли из земли для высушивания и изготовления наркотического средства в целях дальнейшего сбыта наркозависимым гражданам, и 66 растений, продолжавших произрастать на земельном участке, — рассказали в прокуратуре Крыма.

Что посеешь, то пожнешь… Аграрно-криминальная история из крымского села Пруды

Кроме того, для охраны культивируемых растений мужчины незаконно приобрели и носили при себе автомат Калашникова с боеприпасами к нему.

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Что посеешь, то пожнешь… Аграрно-криминальная история из крымского села Пруды

Фото: прокуратура РК.

 

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