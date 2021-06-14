Что посмотреть туристу в Крыму за 5 дней?

Крымский полуостров – мекка туризма и активного отдыха. Его история уникальна. Остров Крым был и греческой колонией, местом итальянских купцов, аванпостом Османской империи, местом, в которое приезжали императорские семьи, чтобы отдохнуть.

Именно южная часть полуострова – самая популярная среди туристов. Она славится чистой водой, уникальными природными достопримечательностями. Здесь находятся остатки средневековой и античной цивилизации.

Достопримечательности Крыма

Чуть ниже мы предлагаем ознакомиться с тем, что лучше всего посмотреть туристу в Крыму за 5 дней.

Одной из достопримечательностей Крымского полуострова является Ласточкино гнездо. Это знаменитый памятник архитектуры, который принадлежал генералу, а позже немецкому барону. Именно при нем был создан дворец в неготическом стиле. В 20 веке достопримечательность ушла в упадок. Только в 60 годах ее начали реконструировать. Каждому туристу стоит посетить столь знаменитое архитектурное творение.

В поселке Ливадия расположен красивейший комплекс Ливадийский дворец. Он славится роскошным ландшафтным парком. Именно здесь происходила знаменитая Ялтинская конференция.

В Алупке стоит посетить знаменитый Воронцовский дворец. Музей-заповедник в поселке Алупка – самый древний дворец. Он является известной достопримечательностью полуострова Крыма.

Древнегреческий город Херсонес тоже заслуживают особого внимания туристов. Город основан в 4-5 веке до н.э. Он был греческой колонией. Именно сюда следовали приверженцы Христа.

В городе Бахчисарай расположен Ханский дворец Бахчисарай. Здесь были правители Крымского ханства. На его территории расположен фонтан слез, откуда черпал свое вдохновение сам Пушкин.

Гора Ай-Петри расположена в поселке Мисхор. Это символ полуострова. Ее высота составляет 1243 метра. В поселке Мисхор работает канатная дорога, которая пролегает на гору. С ее высоты открывается умопомрачительный вид.

В городе Судак расположена Генуэзская крепость. Крепость была построена в 212 году до нашей эры. Это укрепление стало домом для венецианцев, византийцев и греков. В 1365 году город был во власти у генуэзцев. Крепость отлично сохранилась. Она занимает площадь в целых 29 гектаров.

Никитский ботанический сад в поселке Никита тоже будет интересен туристам. В его состав входит двенадцать институтов, в которых происходит изучение животного и растительного мира полуострова Крым. На территории ботанического сада выставлено пятьдесят тысяч растений со всего земного шара. Только роз на территории сада более 20 тысяч видов. Здесь произрастают редкие лекарственные растения, знаменитое тысячелетнее фисташковое дерево.

Несомненно, экскурсии в Крыму оставлять яркие впечатления и хорошее воспоминание у каждого туриста.