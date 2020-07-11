Что посмотреть в Севастополе в воскресенье, 12 июля

В Севастополе вечером 12 июля обязательно нужно отправиться на празднование Дня рыбака. Начало – в 19:00 в Парке Победы

Праздник состоится в воскресенье, 12 июля, в Парке Победы. Отличное настроение создадут творческие коллективы города во время гала-концерта. Царь морей Нептун лично поздравит всех с Днем рыбака. В честь праздника будет приготовлена настоящая рыбацкая уха для всех желающих. Завершит торжество (в 22:00) красочный фейерверк, — рассказали в городском правительстве.

Ну а чуть раньше, в 16 часов – обязательно нужно посетить эко-парк «Лукоморье». В это время там начнется ежегодный «Парад счастливых семей», приуроченный ко Дню семьи, любви и верности

Здесь будут чествоваться пары, прожившие в браке юбилейные даты, состоится концерт,гостей ждут конкурсы и подарки, — рассказали в Севастопольской региональной общественной организацией поддержки многодетных семей «Многодеток».