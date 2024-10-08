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Что происходит на месте ликвидации последствий ЧС в Феодосии. Официально

Что происходит на месте ликвидации последствий ЧС в Феодосии. Официально

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 17:16 08.10.2024

Ситуация — на контроле федерального центра.

По информации Главы Республики Крым Сергея Аксёнова, на месте ликвидации последствий ЧС в Феодосии группировка сил из профильных ведомств сформирована в полном объеме.

Сергей Аксёнов отметил, что все решения принимаются верно и своевременно:

Благодарю всех неравнодушных граждан, добровольцев, сотрудников МЧС и администрации города за всестороннюю помощь в ликвидации последствий ЧС.

При этом, как подчеркнул Глава Крыма, граждане, чьё имущество пострадало вследствие ЧС, получат компенсации.

Прошу граждан сохранять спокойствие: компенсации по потере имущества все получат в полном объеме. Ситуация также на контроле федерального центра, с которым нахожусь на постоянной связи, – заключил Аксёнов.

 

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