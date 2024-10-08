Что происходит на месте ликвидации последствий ЧС в Феодосии. Официально

По информации Главы Республики Крым Сергея Аксёнова, на месте ликвидации последствий ЧС в Феодосии группировка сил из профильных ведомств сформирована в полном объеме.

Сергей Аксёнов отметил, что все решения принимаются верно и своевременно:

Благодарю всех неравнодушных граждан, добровольцев, сотрудников МЧС и администрации города за всестороннюю помощь в ликвидации последствий ЧС.

При этом, как подчеркнул Глава Крыма, граждане, чьё имущество пострадало вследствие ЧС, получат компенсации.