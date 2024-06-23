Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Что происходит на севастопольском пляже Учкуевка сейчас
актуально в республике
Что происходит на севастопольском пляже Учкуевка сейчас
Фото: sev.gov.ru, архив

Что происходит на севастопольском пляже Учкуевка сейчас

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 17:14 23.06.2024

Mash | Мэш на волне публикует тяжелые кадры с севастопольского пляжа Учкуевка: брошенные детские игрушки и пятна крови. Общее количество пострадавших выросло до 124.

Спасаясь от осколков, отдыхающие оставили личные вещи. Их собрали в чёрные пакеты. В море работают водолазы, движение в окрестностях перекрыто, — отмечает издание.

Предварительно, в результате теракта ВСУ пострадали 27 детей, пятеро в тяжелом состоянии. За их жизнь прямо сейчас борются врачи.

Просмотры: 2 294

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: происшествия в Севастополе

Комментарии для сайта Cackle
происшествия в Севастополе
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.