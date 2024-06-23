Что происходит на севастопольском пляже Учкуевка сейчас

Mash | Мэш на волне публикует тяжелые кадры с севастопольского пляжа Учкуевка: брошенные детские игрушки и пятна крови. Общее количество пострадавших выросло до 124.

Спасаясь от осколков, отдыхающие оставили личные вещи. Их собрали в чёрные пакеты. В море работают водолазы, движение в окрестностях перекрыто, — отмечает издание.

Предварительно, в результате теракта ВСУ пострадали 27 детей, пятеро в тяжелом состоянии. За их жизнь прямо сейчас борются врачи.

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