Что происходит после атаки ВСУ на Симферополь и поезд в Керчи

В ночь на 4 июня украинские боевики атаковали крымскую столицу. В районе полуночи были слышны звуки взрывов, работало ПВО. При атаке погибли и пострадали люди, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

В результате вражеского удара по нежилым объектам в Симферополе, по предварительным данным, три человека погибли, еще семь получили ранения. На месте работают экстренные оперативные службы, – написал он в своем канале в МАКС.

Он призвал жителей и гостей региона доверять только официальной информации.

Один человек погиб и еще трое были ранены в результате атаки вражеского БПЛА на пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь, – проинформировал Аксенов.

Экстренные оперативные службы также работают на месте.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего, пообещал оказать им всю необходимую помощь и поддержку.