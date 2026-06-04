Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Что происходит после атаки ВСУ на Симферополь и поезд в Керчи
Новости Республики
Что происходит после атаки ВСУ на Симферополь и поезд в Керчи
фото: © РИА Новости . Пелагия Тихонова

Что происходит после атаки ВСУ на Симферополь и поезд в Керчи

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:56 04.06.2026

В Крыму продолжают ликвидировать последствия ночной атаки ВСУ, в результате которой погибли четыре человека и ранены 10. Экстренные службы работают на местах. Подробнее – в материале РИА Новости Крым.

ВСУ ударили по Симферополю

В ночь на 4 июня украинские боевики атаковали крымскую столицу. В районе полуночи были слышны звуки взрывов, работало ПВО. При атаке погибли и пострадали люди, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

В результате вражеского удара по нежилым объектам в Симферополе, по предварительным данным, три человека погибли, еще семь получили ранения. На месте работают экстренные оперативные службы, – написал он в своем канале в МАКС.

Он призвал жителей и гостей региона доверять только официальной информации.

Один человек погиб и еще трое были ранены в результате атаки вражеского БПЛА на пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь, – проинформировал Аксенов.

Экстренные оперативные службы также работают на месте.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего, пообещал оказать им всю необходимую помощь и поддержку.

Атака ВСУ на Севастополь

Также в ночь на 4 июня военные отразили атаку на Севастополь, губернатор региона Михаил Развожаев сообщил о сбитии более 20 украинских дронов — в районе Северной стороны, Стрелецкой бухты и Инкермана.

Узнайте больше:  СВО может завершится в течение суток

Есть информация о повреждениях: на Северной стороне в одном из СНТ упали обломки сбитого дрона, в селе Фруктовое поврежден фасад частного дома, — обозначил губернатор.

Движение поездов и электричек в Крыму

11 поездов «Таврия», следующих в Крым и в обратном направлении, приостановили движение. Как сообщает пресс-служба компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», остановка связана с авиационной беспилотной опасностью.

В связи с авиационной опасностью (БПЛА) Крымская железная дорога приостановила движение пассажирских поездов на ряде участков. Пассажиры составов, находящихся на закрытых для передвижения участках железной дороги, эвакуированы, – сказано в сообщении.

По техническим причинам временно приостановлено движение всех пригородных поездов, – сказано в сообщении на официальном сайте компании.

О возобновлении движения будет сообщено дополнительно, уточняет перевозчик.

Прокуратуры Крыма и Севастополя контролируют соблюдение прав пассажиров. Организована горячая линия для пострадавших. Также Южная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию в связи с происшествием на железной дороге.

источник: РИА Новости Крым 

Просмотры: 3 467

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.