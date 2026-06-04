Что происходит после атаки ВСУ на Симферополь и поезд в Керчи

В Крыму продолжают ликвидировать последствия ночной атаки ВСУ, в результате которой погибли четыре человека и ранены 10. Экстренные службы работают на местах. Подробнее – в материале РИА Новости Крым.
ВСУ ударили по Симферополю
В ночь на 4 июня украинские боевики атаковали крымскую столицу. В районе полуночи были слышны звуки взрывов, работало ПВО. При атаке погибли и пострадали люди, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
В результате вражеского удара по нежилым объектам в Симферополе, по предварительным данным, три человека погибли, еще семь получили ранения. На месте работают экстренные оперативные службы, – написал он в своем канале в МАКС.
Он призвал жителей и гостей региона доверять только официальной информации.
Один человек погиб и еще трое были ранены в результате атаки вражеского БПЛА на пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь, – проинформировал Аксенов.
Экстренные оперативные службы также работают на месте.
Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего, пообещал оказать им всю необходимую помощь и поддержку.
Атака ВСУ на Севастополь
Также в ночь на 4 июня военные отразили атаку на Севастополь, губернатор региона Михаил Развожаев сообщил о сбитии более 20 украинских дронов — в районе Северной стороны, Стрелецкой бухты и Инкермана.
Есть информация о повреждениях: на Северной стороне в одном из СНТ упали обломки сбитого дрона, в селе Фруктовое поврежден фасад частного дома, — обозначил губернатор.
Движение поездов и электричек в Крыму
11 поездов «Таврия», следующих в Крым и в обратном направлении, приостановили движение. Как сообщает пресс-служба компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», остановка связана с авиационной беспилотной опасностью.
В связи с авиационной опасностью (БПЛА) Крымская железная дорога приостановила движение пассажирских поездов на ряде участков. Пассажиры составов, находящихся на закрытых для передвижения участках железной дороги, эвакуированы, – сказано в сообщении.
По техническим причинам временно приостановлено движение всех пригородных поездов, – сказано в сообщении на официальном сайте компании.
О возобновлении движения будет сообщено дополнительно, уточняет перевозчик.
Прокуратуры Крыма и Севастополя контролируют соблюдение прав пассажиров. Организована горячая линия для пострадавших. Также Южная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию в связи с происшествием на железной дороге.
источник: РИА Новости Крым
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