Что происходит у вас на участке? Установлены критерии неиспользования земли

Власти установили признаки неиспользования земельных участков. Их перечень утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. Речь о земельных участках, расположенных в населённых пунктах, садовых и огородных товариществах. Постановление начнёт действовать с 1 сентября 2025 года. Оно будет действительным на протяжении 6 лет.