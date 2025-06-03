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Что происходит у вас на участке? Установлены критерии неиспользования земли
Фото: feniks911 / Shutterstock.com

Что происходит у вас на участке? Установлены критерии неиспользования земли

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:18 03.06.2025

Власти установили признаки неиспользования земельных участков. Их перечень утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. Речь о земельных участках, расположенных в населённых пунктах, садовых и огородных товариществах. Постановление начнёт действовать с 1 сентября 2025 года. Оно будет действительным на протяжении 6 лет.

Земельный участок признают неиспользуемым, если:

  • собственник не убирал мусор в течение года, более половины площади участка захламлено, загрязнено отходами.
  • земельный участок более чем наполовину зарос сорняками высотой более метра. Если в течение года владелец не устранил проблему, землю признают неиспользуемой.
  • на участке под строительство в течение пяти лет не появилось оформленное здание. Для участков под индивидуальное жилищное строительство этот срок увеличен до семи лет.
  • в доме, который находится на участке, нет остекления, разрушена крыши или стены, а проблема не устраняется на протяжении года.
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На основе этих признаков инспекторы органов контроля в ходе проверок смогут определить, используется ли земельный участок или нет. Благодаря чётким критериям будут исключены оценочные суждения, кроме того, это снизит риск коррупции.

источник: ЦИАН

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