Что происходит в сфере миграции в Республике Крым? Оперативная информация

На миграционную обстановку, как и на ситуацию в Республике Крым в целом, значительное влияние оказала пандемия коронавирусной инфекции, а также изменения в геополитической обстановке в связи с проведением Вооруженными Силами Российской Федерации специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик.

В первую очередь, это обусловлено значительным снижением транспортной активности, закрытием границ с отдельными государствами, в том числе со странами СНГ, а также массовым притоком в нашу страну лиц с территорий, на которых ведутся активные боевые действия, — отмечают в управлении по вопросам миграции МВД по Республике Крым.

По данным автоматизированной системы аналитической отчетности Государственной информационной системы миграционного учёта по состоянию на 31 марта 2023 года в Республике Крым находилось 129 727 (Аналогичный период прошлого года (далее – АППГ) 88 125) иностранных граждан.

В структуре находящихся в Республике Крым иностранных граждан 83,4% составляют граждане Украины (106 076 человек), 8,3% составляют граждане Белоруссии (10 585 человек); 2,7% граждане Узбекистана (3 450); 1,4% граждане Армении (1 288); 1,3% граждане ДНР (1 651) 1,2% граждане Таджикистана (1 507); общее количество граждан иных государств составляет 1,7%.

Характер миграционных процессов на территории Республики Крым свидетельствует о том, что одним из основных факторов, влияющих на социальную, экономическую, политическую и криминальную обстановку в республике, является незаконная миграция.

Нелегальные мигранты представляют угрозу национальной безопасности Российской Федерации, поскольку они не поддаются государственному учету, исключены из системы официального трудоустройства, налогообложения и, что важно, социальной защиты государства, а значит, часто находят средства к жизни в теневом секторе экономики или путем совершения административных правонарушений и преступлений.

Методами противодействия нелегальной миграции являются, с одной стороны, создание условий максимального благоприятствования нахождения тех категорий иностранных граждан, чье пребывание в России отвечает ее интересам, с другой стороны, формирование действенной системы контроля за пребыванием и осуществлением трудовой деятельности иностранными гражданами.

Приоритетной задачей в деятельности подразделений по вопросам миграции остается повышение качества и доступности предоставления государственных услуг.

При оказании иностранным гражданам государственных услуг проводится информирование и разъяснительная работа о наступлении административной и уголовной ответственности.

Подразделениями по вопросам миграции МВД по Республике Крым выявлено 3123 (АППГ 4085) правонарушений миграционного законодательства.

За прошедший период 2023 года произошло снижение выявленных правонарушений в сфере миграции.

Так, количество нарушений, допущенных принимающей стороной по ст.18.9 КоАП РФ составило 230, что в 2,2 раза меньше чем за аналогичный период прошлого года (АППГ 512), по ст. 18.8 (нарушение правил въезда либо режима пребывания в Российской Федерации) – 326 (АППГ 410), по ст. 18.15 (незаконное привлечение к трудовой деятельности) – 37 (АППГ 175), по ст. 18.20 (нарушение срока обращения за патентом) – 22 (АППГ 484).

В тоже время в 12 раз увеличилось количество иностранных граждан, привлеченных к административной ответственности за нарушение миграционных правил (ст. 18.11 КоАП РФ) — 109 (АППГ 9), что связано с предоставлением иностранными гражданами заведомо ложных сведений при определении их правового статуса на территории Российской Федерации.

По результатам проверок МВД по Республике Крым направлено 66 (АППГ 109) материалов по фактам нарушения миграционного законодательства для возбуждения уголовных дел, из них: по ст. 322.2 УК РФ (фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации) — 26 (АППГ 8); по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации) — 37 (АППГ 93); по ст. 327 УК РФ (подделка удостоверения, паспорта или иного официального документа) – 3 (АППГ 8).

Судами Республики Крым вынесено 241 (АППГ — 76) решений об административном выдворении иностранных граждан с территории Российской Федерации.

За пределы Российской Федерации выдворено 57 иностранных граждан. В отношении 417 (АППГ- 172) иностранных граждан направлены представления о неразрешении въезда на территорию Российской Федерации.

В целях профилактики правонарушений в сфере миграции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Управления по вопросам миграции МВД по Республике Крым (далее – УВМ МВД по Республике Крым) размещены и поддерживаются в актуальном состоянии памятки для работодателей, привлекающих иностранных граждан для осуществления трудовой деятельности и лиц, выступающих иностранным гражданам принимающей стороной, изменения законодательства Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов в сфере миграции.

Осуществляются выступления в СМИ, в ходе которых разъясняются аспекты признания гражданства Российской Федерации у граждан новых четырех субъектов, принятых в состав Российской Федерации, порядок их документирования паспортами и порядок приобретения гражданства гражданами Украины из других областей.

Также было организовано проведение обучающего семинара для специалистов ГБУ «Центр социальных служб для семьи, детей и молодежи» на тему: «Организация социальной работы с семьями, детьми и молодежью, вынужденно покинувшими место постоянного пребывания и семьями участников СВО». В ходе обучающего мероприятия участникам доведены актуальные изменения в законодательстве в сфере миграции, связанными с принятием в состав Российской Федерации четырех новых субъектов, в том числе положения Указа Президента РФ от 26.12.2022 № 951 «О некоторых вопросах приобретения гражданства РФ» и Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ в части получения паспорта гражданина РФ и разрешительных документов указанной категорией граждан.

В соответствии с Соглашением о взаимодействии между ГБУ РК «МФЦ» и МВД по Республике Крым, с целью оказания методической помощи, направленной на обучение и повышение квалификации сотрудников многофункциональных центров по вопросам предоставления государственных услуг в сфере миграционного законодательства, сотрудниками УВМ МВД по Республике Крым были проведены занятия, в ходе которых были доведены актуальные изменения в сфере миграции, рассмотрены конкретные примеры предоставления государственных услуг, даны ответы на вопросы работников центров и офисов «Мои Документы».

В целях профилактики и пресечения нелегальной трудовой деятельности иностранных граждан, повышения уровня правовой грамотности заинтересованных сторон УВМ МВД по Республике Крым на постоянной основе проводится информационно-разъяснительная работа с работодателями и заказчиками работ (услуг), планирующими привлечение и использование иностранной рабочей силы, о необходимости оформления разрешительных документов и направления уведомлений о заключении трудовых договоров и гражданско-правовых договоров с иностранными гражданами (лицами без гражданства) в установленный срок, а также об ответственности за нарушение установленных правил привлечения к труду иностранной рабочей силы.

Аналогичная работа проводится непосредственно с иностранными гражданами, обращающимися по вопросам оформления разрешительных документов на право осуществления трудовой деятельности, об их обязанностях, установленных миграционным законодательством,

Данная работа проводится на постоянной основе: в ходе консультирования потенциальных работодателей и трудовых мигрантов при их личном обращении в подразделение, по телефону, при рассмотрении письменных и интернет-обращений, а также в рамках участия в различных информационно-просветительских мероприятиях, проводимых как по инициативе УВМ МВД по Республике Крым, так и по приглашениям иных заинтересованных органов и ведомств.

Сотрудники УВМ МВД по Республике Крым принимают участие в организованных Государственным комитетом по делам межнациональных отношений Республики Крым семинар-совещаниях с представителями органов государственной власти, муниципальных образований, работодателей, привлекающих иностранную рабочую силу, национально-культурных автономий и других общественных организаций Республики Крым, в соответствии с повесткой дня и регламентом проведения которых освещаются актуальные изменения миграционного законодательства, касающиеся иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию с целью осуществления трудовой деятельности, а также работодателей, привлекающих этих иностранных граждан, ответственности за нарушения требований миграционного законодательства, регламентирующего данный порядок, даются ответы на интересующие вопросы участников мероприятия.

Кроме того, в месте предоставления государственных услуг в сфере внешней трудовой миграции среди работодателей, заказчиков работ (услуг) и их представителей, обращающихся по вопросам привлечения и использования иностранной рабочей силы, и иностранных граждан, обращающихся по вопросам оформления разрешительных документов на право осуществления трудовой деятельности, осуществляется распространение памяток о требованиях миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, регулирующего порядок привлечения иностранных граждан к трудовой деятельности в Российской Федерации, и ответственности за их несоблюдение, разработанных Государственным комитетом по делам межнациональных отношений Республики Крым.

Информация предоставлена управлением по вопросам миграции МВД по Республике Крым

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