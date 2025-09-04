Что с бензином в Крыму? Говорят — ситуация стабилизируется

Учитывая, что курортный сезон понемногу заканчивается, на сегодня у нас потребление (топлива) в республике, если сравнить с августом, уже снизилось на 20%. То есть тот объем, который в Крым сегодня завозится, в периоде будет восполнен, и этого топлива будет достаточно, — сказал руководитель ведомства.

Воронкин также отметил, что этим летом в Крыму объемы потребления топлива выросли на 30% от среднегодовых значений.

Нехватку бензина на крымских заправках в нынешний курортный сезон министр объяснил логистическими трудностями, а также тем обстоятельством, что крымским трейдерам не всегда удается закупить на бирже необходимый объем топлива для последующей доставки на полуостров.

Летом в Крыму возникли перебои с бензином марки Аи-95. В конце августа глава региона Сергей Аксенов пояснил, дефицит вызван логистическими проблемами. Он заверил, что в течение месяца сбои в поставках будут устранены.