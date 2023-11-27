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Что с дорогами в у. Проехать можно не везде

Что с дорогами в Крыму. Проехать можно не везде

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 15:10 27.11.2023

По состоянию на 13 часов из пяти перекрытых участков автодорог в Крыму по трем открыто движение – в районе села Морского открыто реверсивное движение, также открыт участок «Прибрежное−Евпатория», и в Межводном «Воинка−Черноморское». Об этом сообщил министр транспорта РК Николай Лукашенко.

После обеда бригада РЭС будет заниматься уборкой упавшей опоры ЛЭП между Митяево и Трудовым, до конца дня эти работы планируется завершить. Остается участок в районе населенного пункта Героевское под Керчью, там сложные условия проезда, однако проехать до поселка  и подвезти населению все необходимое можно.

Ангарский и Грушевский перевал функционируют в штатном режиме, гололеда нет. Дорожники ГУП «Крымавтодор» работают круглосуточно, убирают упавшие деревья и дорожные знаки. Совместно с Росавтодором создана комиссия, которая вскоре оценит масштаб повреждений и комплекс мер для устранения последствий стихии.

Также хочу поблагодарить всех сотрудников оперативных служб и подведомственных организаций за добросовестную работу и быстрое реагирование на возникающие чрезвычайные ситуации в регионе, — отметил Лукашенко.

Что с дорогами в Крыму. Проехать можно не везде

Напомним, в Крыму сохраняются сложные погодные условия. 27 ноября ожидаются дожди, местами очень сильные, переходящие в мокрый снег, в горах снег, на дорогах гололедица. Кроме того, прогнозируется усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный до 28-33 м/с, местами до 38 м/с.

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