Что с дорогами в Крыму. Проехать можно не везде

По состоянию на 13 часов из пяти перекрытых участков автодорог в Крыму по трем открыто движение – в районе села Морского открыто реверсивное движение, также открыт участок «Прибрежное−Евпатория», и в Межводном «Воинка−Черноморское». Об этом сообщил министр транспорта РК Николай Лукашенко.
После обеда бригада РЭС будет заниматься уборкой упавшей опоры ЛЭП между Митяево и Трудовым, до конца дня эти работы планируется завершить. Остается участок в районе населенного пункта Героевское под Керчью, там сложные условия проезда, однако проехать до поселка и подвезти населению все необходимое можно.
Ангарский и Грушевский перевал функционируют в штатном режиме, гололеда нет. Дорожники ГУП «Крымавтодор» работают круглосуточно, убирают упавшие деревья и дорожные знаки. Совместно с Росавтодором создана комиссия, которая вскоре оценит масштаб повреждений и комплекс мер для устранения последствий стихии.
Также хочу поблагодарить всех сотрудников оперативных служб и подведомственных организаций за добросовестную работу и быстрое реагирование на возникающие чрезвычайные ситуации в регионе, — отметил Лукашенко.
Напомним, в Крыму сохраняются сложные погодные условия. 27 ноября ожидаются дожди, местами очень сильные, переходящие в мокрый снег, в горах снег, на дорогах гололедица. Кроме того, прогнозируется усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный до 28-33 м/с, местами до 38 м/с.
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С тегами: транспорт в Крыму