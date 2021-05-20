Что с одной из веток энергомоста в Крым? Различные версии центра и региона

Одна из четырех ниток энергомоста, обеспечившего бесперебойные поставки электроэнергии в Крым с материка, получила повреждение. Об этом рассказал министр топлива и энергетики РК Евгений Рукавишников.

По полученной вчера оперативной информации, повреждена одна из ниток энергомоста — одна фаза «Тамань – Кафа», первая цепь. Что вызвало сокращение ресурса резерва, который имелся, на 25%, — сказал Рукавишников.

Он уточнил, что на полуостров с территории Краснодарского края тянутся четыре кабельных линии.

Есть четыре резервных линии. Переключение на них занимает достаточно приличное время: надо с обеих сторон — Тамани и полуострова — переключить фазу, это достаточно приличный кабель диаметром приблизительно 200-250 мм, достаточно жесткий. И его надо переключить на ту поврежденную фазу, которая есть. Одну жилу мы уже использовали — это такой первый звоночек, — цитирует крымского министра ТАСС .

Рукавишников также заметил, что Крыму необходимо использовать собственные источники энергии и задействовать энергомост только в качестве резервного источника энергоснабжения полуострова.

В Минэнерго РФ такой информации удивились и слова регионального министра опровергли. Энергомост, обеспечивающий бесперебойные поставки электроэнергии в Крым, работает в штатном режиме, рисков нарушения энергоснабжения потребителей на полуострове нет. Такое заявление сделал Министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

Энергомост с территории Краснодарского края в Крым работает в штатном режиме, сбоев в работе не фиксировалось, — сказал он.

Глава Минэнерго РФ утонил, что каждая из четырех ниток энергомоста состоит из трех основных и одного резервного кабеля, на одном из которых проводятся ремонтные работы.

Эти профилактические работы по восстановлению работоспособности на объем перетока электроэнергии не оказывают влияния, никаких рисков нарушений энергоснабжения потребителей нет, — подчеркнул Министр.

Шульгинов также напомнил о работе Таврической и Балаклавской ТЭС. Благодаря ей, энергосистема Крыма даже стала профицитной.