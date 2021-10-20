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Что с ремонтом и благоустройством площади Куйбышева в Симферополе

Что с ремонтом и благоустройством площади Куйбышева в Симферополе

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:17 20.10.2021

Глава администрации Симферополя Валентин Демидов рассказал о ходе работ по благоустройству общественной территории на площади Куйбышева.

Что с ремонтом и благоустройством площади Куйбышева в Симферополе

Срок завершения контракта — декабрь текущего года. Мы предполагали, что выполним все работы по площади Куйбышева до 1 октября. К сожалению, возникли определенные проблемы в виде незаконного объекта капитального строительства, который необходимо было демонтировать. В связи с этим решение вопроса задержалось, что стало одним из ключевых препятствий по срокам. Тем не менее, подрядчик предполагал, что он до 20 октября завершит работы. Собственного говоря, эту дату мы и озвучивали, но произошла задержка с поставкой комплектующих для фонтана, — рассказал Валентин Демидов.

Что с ремонтом и благоустройством площади Куйбышева в Симферополе

Глава администрации Симферополя добавил, что объект находится в высокой степени готовности, в сроках исполнения контракта ключевых рисков и проблем не существует.

Что с ремонтом и благоустройством площади Куйбышева в Симферополе

Завершается работа по обустройству плиточного покрытия, комплектующие и оборудование для фонтана находятся в процессе доставки. Поставка оборудования состоится 24 октября, ещё около 10 дней — на подключение и пусконаладочные работы. Материалы по озеленению также в наличии. Рисков нет, объект будет сдан качественно, — подчеркнул Валентин Демидов.

Что с ремонтом и благоустройством площади Куйбышева в Симферополе

По его информации, подрядчик просит ещё две недели для того, чтобы устранить вопросы, возникшие, как непредвиденные обстоятельства. Новый срок сдачи благоустроенной площади Куйбышева (с фонтаном) — 15 ноября.

Что с ремонтом и благоустройством площади Куйбышева в Симферополе

Что с ремонтом и благоустройством площади Куйбышева в Симферополе

Что с ремонтом и благоустройством площади Куйбышева в Симферополе

Что с ремонтом и благоустройством площади Куйбышева в Симферополе

Фото: администрация Симферополя.

Что с ремонтом и благоустройством площади Куйбышева в Симферополе

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