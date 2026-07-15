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Что с топливом на внутреннем рынке России?
фото: © РИА Новости . Валерий Мельников

Что с топливом на внутреннем рынке России?

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:05 15.07.2026

Внутренний рынок России наполняется дизельным топливом после запрета на его экспорт, приоритетно поставлять ДТ будут сельхозпроизводителям и крупным торговым сетям. Об этом журналистам заявил в среду вице-премьер РФ Александр Новак.

С учетом принятого на прошлой неделе правительством Российской Федерации решения о запрете экспорта дизельного топлива внутренний рынок дизельным топливом наполняется, обеспечен, – цитирует РИА Новости интервью Новака «Вестям».

По словам вице-премьера, необходимые объемы дизеля уже поставлены в регионы, в частности для обеспечения уборочных работ.

Даны соответствующие поручения в рамках тех балансовых заданий, которые сформированы, по поставкам дизеля в конкретные регионы, на конкретные нефтебазы и для конкретных крупных агрохолдингов, а также для других сельхозтоваропроизводителей в целом по регионам, –добавил он.

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Также он подчеркнул необходимость приоритетного снабжения топливом автотранспорта торговых сетей. По славам Новака, власти и бизнес работают над решением этой задачи.

Это тоже очень важно для того, чтобы и продукт не портился, и затраты не увеличивались, чтобы в цену это не ложилось, – отметил зампредседателя правительства РФ.

Президент России Владимир Путин сообщал ранее, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркивал, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.

источник: РИА Новости Крым 

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