Что с топливом в Крыму? Сергей Аксёнов рассказал

Крым – это один из тех регионов, которые столкнутся с проблемами с перебоями поставки топлива. Те меры, которые сегодня принимаются в данной части по обеспечению топливом, они максимально возможные в этот период, – сказал глава республики.

При этом он пояснил, что информация о поставках бензина в Крым не оглашается, поскольку вражеская пропаганда стремится дестабилизировать ситуацию в регионе с помощью вбросов.

Делают, в том числе, нарезки из наших выступлений и, соответственно, свои действия корректируют, исходя из того, что мы говорим. И шаги предпринимают, чтобы нанести нам максимальный ущерб своими действиями, — констатировал Аксенов.

Ранее на ряде АЗС Крыма фиксировали отсутствие бензина Аи-95. Это обусловлено перебоями поставок топлива на полуостров через Керченскую паромную переправу из-за погодных условий, сообщали в министерстве топлива и энергетики республики.

источник: РИА Новости Крым