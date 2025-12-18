Прямо сейчас:
Что с топливом в Крыму? Сергей Аксёнов рассказал
источник фото: © РИА Новости Крым . Александр Дружинович

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:21 18.12.2025

В Крыму предпринимаются все возможные в текущей ситуации меры для обеспечения региона топливом. Об этом заявил в четверг глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия 24».

Крым – это один из тех регионов, которые столкнутся с проблемами с перебоями поставки топлива. Те меры, которые сегодня принимаются в данной части по обеспечению топливом, они максимально возможные в этот период, – сказал глава республики.

При этом он пояснил, что информация о поставках бензина в Крым не оглашается, поскольку вражеская пропаганда стремится дестабилизировать ситуацию в регионе с помощью вбросов.

Делают, в том числе, нарезки из наших выступлений и, соответственно, свои действия корректируют, исходя из того, что мы говорим. И шаги предпринимают, чтобы нанести нам максимальный ущерб своими действиями, — констатировал Аксенов.

Ранее на ряде АЗС Крыма фиксировали отсутствие бензина Аи-95. Это обусловлено перебоями поставок топлива на полуостров через Керченскую паромную переправу из-за погодных условий, сообщали в министерстве топлива и энергетики республики.

источник: РИА Новости Крым 

