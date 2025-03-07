Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Что с ценами на курортах Крыма. Говорят, снижаются на восточном берегу
Новости Республики
Что с ценами на курортах Крыма. Говорят, снижаются на восточном берегу
фото: РИА Новости Крым

Что с ценами на курортах Крыма. Говорят, снижаются на восточном берегу

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:56 07.03.2025

Стоимость курортного размещения в Крыму в этом году в среднем выросла до 15%, однако на восточном побережье полуострова цены, напротив, снижаются. Об этом в четверг в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.

Санаторно-курортные учреждения Восточного Крыма подешевели на 20%. Бизнес очень чутко реагирует, быстро меняет свою маркетинговую стратегию в соответствии с изменениями спроса и выстраивает очень динамичное ценообразование, – цитирует министра РИА Новости Крым.

При этом, по словам Ганзия, в целом цена на размещение в отелях и здравницах республики в этом году выросла примерно на 10-15%, как и других регионах России. Несмотря на это, отдых в Крыму все еще дешевле соседних курортов в среднем на 20%.

Узнайте больше:  Крымчане рассказали, сколько планируют потратить на подарки к 8 Марта

Все санатории в Крыму круглогодичные, стоимость отдыха с оздоровлением в зависимости от времени года и категории объекта размещения варьируется от 2 до 20 тысяч рублей в день, сообщала ранее коммерческий директор одной из южнобережных здравниц Татьяна Клименко.

источник: РИА Новости Крым 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 6

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: Крым туристический

Крым туристический
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x