Что с ценами на курортах Крыма. Говорят, снижаются на восточном берегу

Стоимость курортного размещения в Крыму в этом году в среднем выросла до 15%, однако на восточном побережье полуострова цены, напротив, снижаются. Об этом в четверг в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.
Санаторно-курортные учреждения Восточного Крыма подешевели на 20%. Бизнес очень чутко реагирует, быстро меняет свою маркетинговую стратегию в соответствии с изменениями спроса и выстраивает очень динамичное ценообразование, – цитирует министра РИА Новости Крым.
При этом, по словам Ганзия, в целом цена на размещение в отелях и здравницах республики в этом году выросла примерно на 10-15%, как и других регионах России. Несмотря на это, отдых в Крыму все еще дешевле соседних курортов в среднем на 20%.
Все санатории в Крыму круглогодичные, стоимость отдыха с оздоровлением в зависимости от времени года и категории объекта размещения варьируется от 2 до 20 тысяч рублей в день, сообщала ранее коммерческий директор одной из южнобережных здравниц Татьяна Клименко.
источник: РИА Новости Крым
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С тегами: Крым туристический